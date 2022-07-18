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Nijerya’nın Moskova Büyükelçisi Şehu: BRICS’e üye olabiliriz
Nijerya’nın Moskova Büyükelçisi Şehu: BRICS’e üye olabiliriz
Nijerya’nın Moskova Büyükelçisi Abdullah Şehu, ülkesinin BRICS üyeliğine karşı olmadığını, bunun gelecekte hayata geçirilebileceğini belirtti. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T18:59+0300
2022-07-18T18:59+0300
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Büyükelçisi Abdullah Şehu, Sputnik’e açıklamasında, Nijerya’nın BRICS’e üye olma ihtimali için “Evet, bu oldukça gerçekçi ve üyelik kriterlerine bağlı. Nijerya, dünya genelindeki diğer partnerlerle işbirliği içinde ekonomik çıkarlarını sağlamak için BRICS üyeliğine karşı değil” ifadesini kullandı.Büyükelçi, “Henüz bu yönde görüşmeler başlatmadık, ama gelecekte bu tamamen hayata geçebilir. Görüşmeler başlayınca bu bloka üyeliğin vereceği üstünlükleri anlamış oluruz” diye ekledi.
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brics, nijerya, üyelik
Nijerya’nın Moskova Büyükelçisi Şehu: BRICS’e üye olabiliriz
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Nijerya’nın Moskova Büyükelçisi Abdullah Şehu, ülkesinin BRICS üyeliğine karşı olmadığını, bunun gelecekte hayata geçirilebileceğini belirtti.
Büyükelçisi Abdullah Şehu, Sputnik’e açıklamasında, Nijerya’nın BRICS’e üye olma ihtimali için “Evet, bu oldukça gerçekçi ve üyelik kriterlerine bağlı. Nijerya, dünya genelindeki diğer partnerlerle işbirliği içinde ekonomik çıkarlarını sağlamak için BRICS üyeliğine karşı değil” ifadesini kullandı.
Büyükelçi, “Henüz bu yönde görüşmeler başlatmadık, ama gelecekte bu tamamen hayata geçebilir. Görüşmeler başlayınca bu bloka üyeliğin vereceği üstünlükleri anlamış oluruz” diye ekledi.