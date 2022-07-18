https://tr.sputniknews.com/20220718/rus-sber-sirketi-tiktoka-alternatif-hazirliyor-1058841890.html
Rus Sber şirketi, TikTok’a alternatif hazırlıyor
Rus Sber şirketi, TikTok’a alternatif hazırlıyor
Rus Sber holdinginin yan şirketi Sberentertainment, Çin menşeili TikTok uygulamasına alternatif olarak Chipz ve Panch uygulamalarını hayata geçirmeye... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T18:07+0300
2022-07-18T18:07+0300
2022-07-18T18:07+0300
tik tok
dünya
rus
alternatif
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Sberentertainment, iki yeni sosyal paylaşım servisi üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri, Çin menşeili TikTok uygulamasına alternatif olan ve eylülde çıkması beklenen Chipz, diğeri müzik oluşturma ve tanıtma servisi Panch.Rus Vedomosti gazetesinin haberine göre, halihazırda her iki uygulama beta test aşamasında.Chipz’in sunumunda, uygulamanın içerik kataloğu, video düzenleyici ve sosyal ağı birleştireceği ifade edilirken hedef kitlenin 13-21 yaş arası gençler olduğu kaydedildi. Serviste farklı şablonların (çiplerin) olacağı, bunlar sayesinde müzik, film ve şov kütüphanesinin de kullanılabileceği ifade edildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tik tok, rus, alternatif
Rus Sber şirketi, TikTok’a alternatif hazırlıyor
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Rus Sber holdinginin yan şirketi Sberentertainment, Çin menşeili TikTok uygulamasına alternatif olarak Chipz ve Panch uygulamalarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Sberentertainment, iki yeni sosyal paylaşım servisi üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri, Çin menşeili TikTok uygulamasına alternatif olan ve eylülde çıkması beklenen Chipz, diğeri müzik oluşturma ve tanıtma servisi Panch.
Rus Vedomosti gazetesinin haberine
göre, halihazırda her iki uygulama beta test aşamasında.
Chipz’in sunumunda, uygulamanın içerik kataloğu, video düzenleyici ve sosyal ağı birleştireceği ifade edilirken hedef kitlenin 13-21 yaş arası gençler olduğu kaydedildi.
Serviste farklı şablonların (çiplerin) olacağı, bunlar sayesinde müzik, film ve şov kütüphanesinin de kullanılabileceği ifade edildi.