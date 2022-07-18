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Rus Sber şirketi, TikTok’a alternatif hazırlıyor
Rus Sber şirketi, TikTok’a alternatif hazırlıyor
Rus Sber holdinginin yan şirketi Sberentertainment, Çin menşeili TikTok uygulamasına alternatif olarak Chipz ve Panch uygulamalarını hayata geçirmeye... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
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Sberentertainment, iki yeni sosyal paylaşım servisi üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri, Çin menşeili TikTok uygulamasına alternatif olan ve eylülde çıkması beklenen Chipz, diğeri müzik oluşturma ve tanıtma servisi Panch.Rus Vedomosti gazetesinin haberine göre, halihazırda her iki uygulama beta test aşamasında.Chipz’in sunumunda, uygulamanın içerik kataloğu, video düzenleyici ve sosyal ağı birleştireceği ifade edilirken hedef kitlenin 13-21 yaş arası gençler olduğu kaydedildi. Serviste farklı şablonların (çiplerin) olacağı, bunlar sayesinde müzik, film ve şov kütüphanesinin de kullanılabileceği ifade edildi.
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Rus Sber şirketi, TikTok’a alternatif hazırlıyor

18:07 18.07.2022
© REUTERS / Danish SiddiquiFILE PHOTO: The logo of TikTok application is seen on a mobile phone screen in this picture illustration taken February 21, 2019. Picture taken February 21, 2019. REUTERS/Danish Siddiqui/Illustration/File Photo
FILE PHOTO: The logo of TikTok application is seen on a mobile phone screen in this picture illustration taken February 21, 2019. Picture taken February 21, 2019. REUTERS/Danish Siddiqui/Illustration/File Photo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© REUTERS / Danish Siddiqui
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Rus Sber holdinginin yan şirketi Sberentertainment, Çin menşeili TikTok uygulamasına alternatif olarak Chipz ve Panch uygulamalarını hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Sberentertainment, iki yeni sosyal paylaşım servisi üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri, Çin menşeili TikTok uygulamasına alternatif olan ve eylülde çıkması beklenen Chipz, diğeri müzik oluşturma ve tanıtma servisi Panch.
Rus Vedomosti gazetesinin haberine göre, halihazırda her iki uygulama beta test aşamasında.
Chipz’in sunumunda, uygulamanın içerik kataloğu, video düzenleyici ve sosyal ağı birleştireceği ifade edilirken hedef kitlenin 13-21 yaş arası gençler olduğu kaydedildi.
Serviste farklı şablonların (çiplerin) olacağı, bunlar sayesinde müzik, film ve şov kütüphanesinin de kullanılabileceği ifade edildi.
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