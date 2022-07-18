https://tr.sputniknews.com/20220718/rus-sber-sirketi-tiktoka-alternatif-hazirliyor-1058841890.html

Rus Sber şirketi, TikTok’a alternatif hazırlıyor

Rus Sber şirketi, TikTok’a alternatif hazırlıyor

Rus Sber holdinginin yan şirketi Sberentertainment, Çin menşeili TikTok uygulamasına alternatif olarak Chipz ve Panch uygulamalarını hayata geçirmeye... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T18:07+0300

2022-07-18T18:07+0300

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Sberentertainment, iki yeni sosyal paylaşım servisi üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri, Çin menşeili TikTok uygulamasına alternatif olan ve eylülde çıkması beklenen Chipz, diğeri müzik oluşturma ve tanıtma servisi Panch.Rus Vedomosti gazetesinin haberine göre, halihazırda her iki uygulama beta test aşamasında.Chipz’in sunumunda, uygulamanın içerik kataloğu, video düzenleyici ve sosyal ağı birleştireceği ifade edilirken hedef kitlenin 13-21 yaş arası gençler olduğu kaydedildi. Serviste farklı şablonların (çiplerin) olacağı, bunlar sayesinde müzik, film ve şov kütüphanesinin de kullanılabileceği ifade edildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tik tok, rus, alternatif