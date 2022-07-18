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Sabiha Gökçen Havalimanı günlük yolcu rekoru kırdı
Sabiha Gökçen Havalimanı günlük yolcu rekoru kırdı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), 582 sefer ve 100 bini aşan yolcu sayısıyla 17 Temmuz'da 2022 yılının en yoğun gününü yaşadı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T13:54+0300
2022-07-18T13:54+0300
türkiye
sabiha gökçen
sabiha gökçen havaalanı
yolcu
kültür ve turizm bakanlığı
rekor
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İSG açıklamasına göre, İSG salgın sonrasında gerçekleşen uçuş ve yolcu sayısıyla yeni bir rekora daha imza attı. Yaz sezonu ve bayram tatili yoğunluğunun birleştiği 17 Temmuz Pazar günü İSG, 582 sefer ve toplamda 101 bin 804 yolcu sayısı ile 2022'nin en yoğun gününü yaşadı. İSG, yolcu yoğunluğu bakımından 2022'nin rekorunu kırdı.Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, bayram dönüşü yolcu ve uçuş rakamlarında yeni bir rekora daha imza attıklarını belirterek, "Şehrin lider havalimanını tercih eden misafirlerimize mükemmel bir havalimanı deneyimi sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. İSG, pandemi sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi ve 2022 yılında sadece üç ayda, dış hat yolcu oranları, performansımızda tarihi bir zirve yakaladığımız 2019 yılındaki seviyeyi yüzde 6'yı aştı." ifadelerini kullandı.'Sabiha Gökçen 2022'nin ilk yarısında 13 milyon yolcu ağırladı'Yaz sezonunda hızlanan hava yolculuğundaki toparlanma Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu rakamlarına da yansıdı. İSG 2022'nin ilk yarısında 13,7 milyon yolcu ağırladı. 41 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en yoğun tek pistli ve tek terminalli havalimanı olan İSG, salgın sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi.
https://tr.sputniknews.com/20220717/kapikulede-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-bir-gunde-35-bin-887-yolcu-giris-yapti-1058793074.html
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sabiha gökçen, sabiha gökçen havaalanı, yolcu, kültür ve turizm bakanlığı, rekor

Sabiha Gökçen Havalimanı günlük yolcu rekoru kırdı

13:54 18.07.2022
Sabiha Gökçen Havalimanı
Sabiha Gökçen Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), 582 sefer ve 100 bini aşan yolcu sayısıyla 17 Temmuz'da 2022 yılının en yoğun gününü yaşadı.
İSG açıklamasına göre, İSG salgın sonrasında gerçekleşen uçuş ve yolcu sayısıyla yeni bir rekora daha imza attı. Yaz sezonu ve bayram tatili yoğunluğunun birleştiği 17 Temmuz Pazar günü İSG, 582 sefer ve toplamda 101 bin 804 yolcu sayısı ile 2022'nin en yoğun gününü yaşadı. İSG, yolcu yoğunluğu bakımından 2022'nin rekorunu kırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İSG Üst Yöneticisi (CEO) Berk Albayrak, bayram dönüşü yolcu ve uçuş rakamlarında yeni bir rekora daha imza attıklarını belirterek, "Şehrin lider havalimanını tercih eden misafirlerimize mükemmel bir havalimanı deneyimi sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. İSG, pandemi sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi ve 2022 yılında sadece üç ayda, dış hat yolcu oranları, performansımızda tarihi bir zirve yakaladığımız 2019 yılındaki seviyeyi yüzde 6'yı aştı." ifadelerini kullandı.

'Sabiha Gökçen 2022'nin ilk yarısında 13 milyon yolcu ağırladı'

Yaz sezonunda hızlanan hava yolculuğundaki toparlanma Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu rakamlarına da yansıdı. İSG 2022'nin ilk yarısında 13,7 milyon yolcu ağırladı. 41 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en yoğun tek pistli ve tek terminalli havalimanı olan İSG, salgın sırasında gösterdiği hızlı toparlanma performansı bakımından Avrupa'nın en hızlı toparlanan ikinci havalimanı seçildi.
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