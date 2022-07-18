https://tr.sputniknews.com/20220718/sakarya-karasuda-denize-girmek-yasaklandi-planlarimiz-mahvoldu-1058842328.html
Sakarya Karasu'da denize girmek yasaklandı: 'Planlarımız mahvoldu'
Sakarya Karasu'da denize girmek yasaklandı: 'Planlarımız mahvoldu'
Sakarya’nın Karasu ilçesinde olumsuz hava muhalefeti nedeniyle denize giriş yasaklandı. Denize girmek için sahile gelen tatilciler, yasağı öğrenince şoke oldu... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T18:14+0300
2022-07-18T18:14+0300
2022-07-18T18:19+0300
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karasu
deniz
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Sakarya’da Karasu Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar denize girişler yasaklandı. Kararın ardından cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Denizin tadını çıkarmak için Karasu sahiline gelen tatilciler, yasağı öğrenince şoke oldu. Kimi tatilci şemsiyelerini ve kamp sandalyelerini toplayıp bölgeden ayrılırken kimi de sadece kumsalın tadını çıkarabildi.Sahile geldiğinde denize girişin yasaklandığını öğrenen Özlem Çelik, “İki kızımla beraber denize girmek için gelmiştik ama maalesef denizdeki aşırı dalgadan dolayı denize girmenin yasak olduğunu öğrendik. Şu anda da sadece kumsalda oturarak denizin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında çocuklar denizin tadını çıkartmak istiyorlardı ve suya giremedikleri için üzüldüler. O yüzden şuanda kumsalda idare etmeye çalışıyoruz” dedi.Tatilci Gamze Dursun ise “Denize girme yasağı ile birlikte planlarımız mahvoldu diyebilirim açıkçası. Çok hevesliydik ama denize giremiyoruz maalesef, kumsalın tadını çıkartmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
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Sakarya Karasu'da denize girmek yasaklandı: 'Planlarımız mahvoldu'
18:14 18.07.2022 (güncellendi: 18:19 18.07.2022) Abone ol
Sakarya’nın Karasu ilçesinde olumsuz hava muhalefeti nedeniyle denize giriş yasaklandı. Denize girmek için sahile gelen tatilciler, yasağı öğrenince şoke oldu. Denize giremeyenler, “Denize girmenin yasak olduğunu öğrendik, hevesliydik maalesef suya giremediğimiz için kumsalın tadını çıkartmaya çalışıyoruz” dedi.
Sakarya’da Karasu Kaymakamlığı tarafından olumsuz hava koşulları sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar denize girişler yasaklandı. Kararın ardından cankurtaranlar, vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Denizin tadını çıkarmak için Karasu sahiline gelen tatilciler, yasağı öğrenince şoke oldu. Kimi tatilci şemsiyelerini ve kamp sandalyelerini toplayıp bölgeden ayrılırken kimi de sadece kumsalın tadını çıkarabildi.
Sahile geldiğinde denize girişin yasaklandığını öğrenen Özlem Çelik, “İki kızımla beraber denize girmek için gelmiştik ama maalesef denizdeki aşırı dalgadan dolayı denize girmenin yasak olduğunu öğrendik. Şu anda da sadece kumsalda oturarak denizin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında çocuklar denizin tadını çıkartmak istiyorlardı ve suya giremedikleri için üzüldüler. O yüzden şuanda kumsalda idare etmeye çalışıyoruz” dedi.
Tatilci Gamze Dursun ise “Denize girme yasağı ile birlikte planlarımız mahvoldu diyebilirim açıkçası. Çok hevesliydik ama denize giremiyoruz maalesef, kumsalın tadını çıkartmaya çalışıyoruz” diye konuştu.