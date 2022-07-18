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https://tr.sputniknews.com/20220718/sinopta-baslayan-kavga-esenyurtta-devam-etti-3-yarali--1058818951.html
Sinop’ta başlayan 2 aile arasındaki kavga Esenyurt’ta devam etti: 3 yaralı
Sinop’ta başlayan 2 aile arasındaki kavga Esenyurt’ta devam etti: 3 yaralı
Tatil dönüşü İstanbul’a gelen iki aile, sokakta karşılaşınca Sinop’ta başlayan tartışma İstanbul’da kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T04:15+0300
2022-07-18T04:23+0300
esenyurt
türkiye
sinop
kavga
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İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.İddiaya göre, bayram tatilinde memleketleri Sinop'taki köylerine giden iki aile arasında burada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.Bayram tatilinin ardından İstanbul’a dönen iki ailenin tartışması, Bağlarçeşme Mahallesi 1204 Sokak'ta kavgaya dönüştü. İki ailenin üyeleri, sokak ortasında taş, bıçak ve sopalarla kavga etti. Kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, kavganın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi aldı.Yaralıların hastaneye sevkinin ardından iki ailenin yakınları hastaneye gitti. Hastane önünde karşılaşan iki grup, burada da kavga etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi.Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.Polis ekiplerinin kavganın nedeniyle ilgili başlattığı çalışmanın devam ettiği öğrenildi.
esenyurt
türkiye
sinop
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esenyurt, sinop, kavga

Sinop’ta başlayan 2 aile arasındaki kavga Esenyurt’ta devam etti: 3 yaralı

04:15 18.07.2022 (güncellendi: 04:23 18.07.2022)
© İHASinop’ta başlayan kavga Esenyurt’ta devam etti: 3 yaralı
Sinop’ta başlayan kavga Esenyurt’ta devam etti: 3 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© İHA
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Tatil dönüşü İstanbul’a gelen iki aile, sokakta karşılaşınca Sinop’ta başlayan tartışma İstanbul’da kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
İstanbul Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, bayram tatilinde memleketleri Sinop'taki köylerine giden iki aile arasında burada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Bayram tatilinin ardından İstanbul’a dönen iki ailenin tartışması, Bağlarçeşme Mahallesi 1204 Sokak'ta kavgaya dönüştü. İki ailenin üyeleri, sokak ortasında taş, bıçak ve sopalarla kavga etti. Kavgada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri, kavganın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi aldı.
Yaralıların hastaneye sevkinin ardından iki ailenin yakınları hastaneye gitti. Hastane önünde karşılaşan iki grup, burada da kavga etti. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi.
Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Polis ekiplerinin kavganın nedeniyle ilgili başlattığı çalışmanın devam ettiği öğrenildi.
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