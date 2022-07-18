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Şırnak'tan İstanbul'a kadar koltukların arasında yolculuk
Şırnak'tan İstanbul'a kadar koltukların arasında yolculuk
Şırnak Cizre'den İstanbul'a giden yolcu otobüsünde 4 kişinin koltukların arasında yatarak yolculuk yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
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otobüs
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istanbul
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Kurban Bayram tatilinin sona ermesiyle şehirlerarası otobüslerde yoğunluk yaşandı. Birçok kişi tatil dönüşü otobüs bileti bulamadı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kapasitesinin üzerinde yolcu alınan otobüste 4 kişinin koltukların arasında yatarak yolculuk yaptığı görüldü.Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik amirliği ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsün gelmesini bekledi. Şırnak Cizre'den İstanbul'a yolcu taşıyan 73 DE 865 plakalı otobüs otogara ulaştığında polis işlem yaptı.Karayolları Taşıma Kanunu kapsamında, taşıma sınırı üzerinde yolcu taşıyan otobüs firmasına yolcu başına bin 608'er lira olmak üzere toplamda 6 bin 432 lira ceza kesildi.'Yardımcı olmak zorunda kaldık'Otobüs firması bölge temsilcisi Mehmet Can, "Bir aile vardı, içlerinden biri belinden rahatsızdı. Bizden rica edince diğer yolculardan izin alarak ona yardımcı olduk. Ara yolcu gibi bir olay yok. Bu abartılmış. Onun için memur arkadaşlar tespitlerini yaptı. Araçlarımızda hiçbir eksiğimiz yok. Yolcu listemize kadar çıkarttık, kendilerine sunduk. O arkadaşımız rahatsız olduğundan yardımcı olmak zorunda kaldık. Onu ve ailesini yolda indirmişler. Ona yer verdiği için kimse üzerine basıp geçmesinler diye basamağa almışlar. Vatandaş görmüş hemen çekmiş" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220717/otogarda-bayram-donusu-yogunlugu-1058802509.html
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türkiye, otobüs, şırnak, istanbul, yolculuk

Şırnak'tan İstanbul'a kadar koltukların arasında yolculuk

10:09 18.07.2022 (güncellendi: 10:11 18.07.2022)
© DHAŞırnak'tan İstanbul'a kadar koltukların arasında yolculuk
Şırnak'tan İstanbul'a kadar koltukların arasında yolculuk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© DHA
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Şırnak Cizre'den İstanbul'a giden yolcu otobüsünde 4 kişinin koltukların arasında yatarak yolculuk yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçti. Otogarda bekledikleri otobüsün gelmesiyle işlem yapan ekipler, firmaya 6 bin 431 lira para cezası kesti.
Kurban Bayram tatilinin sona ermesiyle şehirlerarası otobüslerde yoğunluk yaşandı. Birçok kişi tatil dönüşü otobüs bileti bulamadı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kapasitesinin üzerinde yolcu alınan otobüste 4 kişinin koltukların arasında yatarak yolculuk yaptığı görüldü.
Görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik amirliği ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsün gelmesini bekledi. Şırnak Cizre'den İstanbul'a yolcu taşıyan 73 DE 865 plakalı otobüs otogara ulaştığında polis işlem yaptı.
Karayolları Taşıma Kanunu kapsamında, taşıma sınırı üzerinde yolcu taşıyan otobüs firmasına yolcu başına bin 608'er lira olmak üzere toplamda 6 bin 432 lira ceza kesildi.

'Yardımcı olmak zorunda kaldık'

Otobüs firması bölge temsilcisi Mehmet Can, "Bir aile vardı, içlerinden biri belinden rahatsızdı. Bizden rica edince diğer yolculardan izin alarak ona yardımcı olduk. Ara yolcu gibi bir olay yok. Bu abartılmış. Onun için memur arkadaşlar tespitlerini yaptı. Araçlarımızda hiçbir eksiğimiz yok. Yolcu listemize kadar çıkarttık, kendilerine sunduk. O arkadaşımız rahatsız olduğundan yardımcı olmak zorunda kaldık. Onu ve ailesini yolda indirmişler. Ona yer verdiği için kimse üzerine basıp geçmesinler diye basamağa almışlar. Vatandaş görmüş hemen çekmiş" dedi.
Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler geri dönmeye başladı. Esenler Otogarı'nda yoğunluk yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.07.2022
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