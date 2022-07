https://tr.sputniknews.com/20220718/sisi-almanya-ile-enerji-tedarigi-konusunda-calismaya-haziriz-1058848976.html

Sisi: Enerji tedariği konusunda Almanya ile çalışmaya hazırız

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Avrupa'ya enerji tedariği konusunda Almanya ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenleyen Sisi, "Akdeniz'in doğusundaki gaz üretimi Mısır üzerinden Avrupa'ya teslim edilebilir ve ihraç edilebilir. Krizi azaltmak için burada bir rol oynayabilirsek, hemen yaparız" dedi.Enerji krizinin uluslararası bir kriz olduğunu belirten Sisi, tedarik konusu yanında fiyatların yükselmesinin de tüm dünyayı etkilediğine dikkati çekerek, yüksek enerji fiyatlarının da Mısır halkı için bir yük olduğunu vurguladı.Bu konuda ilgili ülkelerin koordinasyonuna ihtiyaç bulunduğunu dile getiren Sisi, Mısır olarak Almanya ile çalışmalara destek vereceklerini kaydetti.Scholz: Gaz dağıtımı için çeşitlendirme seçeneklerinin kullanılması ve genişletilmesi hakkında konuştukŞansölye Scholz ise konuğuyla enerji sektöründeki uzun vadeli ortak projeler, hidrojen ve yenilenebilir enerjilere geçiş hakkında konuştuklarını söyledi.Scholz, "Avrupa ve Almanya'ya gaz dağıtımı için çeşitlendirme seçeneklerinin kullanılması ve genişletilmesi hakkında da konuştuk" dedi.Sisi ile Mısır'daki insan hakları konusunu da görüştüklerini belirten Scholz, "Daha fazla katılıma ve hukukun üstünlüğüne yönelik kararlı adımlar, durumu iyileştirmeye ve uzun vadede ekonomiyi güçlendirmeye ve istikrara kavuşturmaya yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.Sisi: İnsan haklarını Avrupa için değil, halklarımıza saygımızdan dolayı önemsiyoruzİnsan hakları konusunu soran gazeteciyi Mısır’ı ziyaret etmeye davet eden Sisi, "İnsan hakları dosyasını soran herkes Mısır'ı ziyaret etsin, devlet onlara herkesle tanışma ve konuşma fırsatı verecek" diyerek, gördüklerini Alman kamuoyuna aktarmasını istedi.“Gel ve dini özgülüklerin, kadın haklarının, bahsettiğimiz insanların iyi yaşamının nasıl olduğunu gör” diye devam eden Sisi, insan haklarına önemseme nedeninin Batı medyasının olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:Almanya Başbakanı Scholz: Gelecek nesillere iyi bir yaşam ortamı bırakmak istiyoruzÖte yandan, Scholz ve Sisi Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 13. Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı'na katılarak birer konuşma yaptı.Gelecek nesillere iyi bir yaşam ortamı bırakmak istediklerini söyleyen Scholz, iklim ile mücadelenin önemine değinerek, "Gelecek nesillere yaşanabilir dünya bırakmak için elimizi çabuk tutmalıyız. Daha çabuk, daha kararlı davranmalıyız. İklim dostu teknolojiyi geliştirmek istiyoruz. Gelecek nesillere iyi bir yaşam ortamı bırakmak istiyoruz" dedi.'Kömürden, petrolden ve gazdan çıkmak zorundayız'Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyon sonrası meydana gelen enerji tedarik sıkıntısına değinen Scholz, kömür üretimine küresel bir geri dönüş konusunda da uyarıda bulunarak, "Gaz tedariği konusunda yaşanan darboğaza çare olarak kömürle çalışan elektrik üretimi yeniden yükseldi. Kömürden, petrolden ve gazdan çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.Acil durum önlemlerinin Almanya'nın iklim hedefleri pahasına olmaması gerektiğini kaydeden Scholz, "Gaz tedarikini güvence altına almak için bugün yaptığımız her şey gelecekte Almanya'da ve dünya çapında karbondioksit nötr olma hedefimizle uyumlu olmalıdır" dedi.Hem iklim koruması hem de refah için mücadele etmeleri gerektiğini anlatan Scholz, "İklim koruması ile refah el eledir, bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Biz hükümet olarak karbondioksit nötr bir ekonomiden yanayız. Bunun için de çaba gösteriyoruz. Yalnız Almanya'da değil, dünya genelinde karbondioksit nötr hedefine ulaşmalıyız. Yenilenebilir enerji hepimizin çıkarınadır. Bu, iklimin de çıkarınadır. Önümüzdeki 5 yıl içinde ekonomi kuruluşlarıyla birlikte iklim koruması ve yenilenebilir enerji için 600 milyar euro yatırım yapacağız. Sanayimizi iklim nötr yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de enerji krizinin aşılması için her alanda işbirliğinin artırılması gerektiğini ifade etti.İklim korumasıyla ilgili Paris Sözleşmesi'ne uyulmasının dünyada herkesin çıkarına olduğunu vurgulayan Sisi, Mısır'ın her türlü işbirliğine ve gereken her türlü katkıda bulunmaya hazır olduğunu bildirdi.Mısır'ın yenilenebilir enerjide bölgesel bir merkez haline gelmesi için çaba gösterdiğini dile getiren Sisi, iklim değişikliğine uyumu desteklemek için Afrika ülkelerine daha fazla destek çağrısında bulundu.Mısır, kasım ayında 27. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

