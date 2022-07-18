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Starbucks, İngiltere'den çıkmayı planlıyor
Starbucks, İngiltere'den çıkmayı planlıyor
ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın pandeminin ardından başlayan yüksek rekabet ve değişen tüketici tercihleri ​​nedeniyle İngiltere'den çıkmayı planladığı... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
starbucks
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Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, pandemi ve enerji krizi nedeniyle İngiltere'deki faaliyetini sonlandırmayı planlıyor.BBC World'un haberine göre şirket, ülkeden çekilmesinin gerekçesini 'yüksek rekabet ve değişen tüketici tercihleriyle' açıkladı.Haberde, 1000'den fazla kahve dükkanı ve 4 bin çalışanı olan Starbucks, danışmanlık şirketi Houlihan Lokey'den olası bir satın alım için alternatifleri değerlendirmede yardımcı olmasını talep etti.Starbucks'ın İngiltere'yi gözden çıkarmasının ana gerekçelerinden birinin Pret A Manger, Tim Hortons ve Costa gibi bir dizi rakiple artan rekabet olduğu belirtiliyor.İngiltere'de toplamda 25 binden fazla kahve dükkanı bulunuyor.
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Starbucks, İngiltere'den çıkmayı planlıyor

12:11 18.07.2022 (güncellendi: 12:13 18.07.2022)
© REUTERS / Lucy NicholsonStarbucks
Starbucks - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© REUTERS / Lucy Nicholson
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ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın pandeminin ardından başlayan yüksek rekabet ve değişen tüketici tercihleri ​​nedeniyle İngiltere'den çıkmayı planladığı bildirildi.
Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks, pandemi ve enerji krizi nedeniyle İngiltere'deki faaliyetini sonlandırmayı planlıyor.
BBC World'un haberine göre şirket, ülkeden çekilmesinin gerekçesini 'yüksek rekabet ve değişen tüketici tercihleriyle' açıkladı.
Haberde, 1000'den fazla kahve dükkanı ve 4 bin çalışanı olan Starbucks, danışmanlık şirketi Houlihan Lokey'den olası bir satın alım için alternatifleri değerlendirmede yardımcı olmasını talep etti.
Starbucks'ın İngiltere'yi gözden çıkarmasının ana gerekçelerinden birinin Pret A Manger, Tim Hortons ve Costa gibi bir dizi rakiple artan rekabet olduğu belirtiliyor.
İngiltere'de toplamda 25 binden fazla kahve dükkanı bulunuyor.
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