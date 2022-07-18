https://tr.sputniknews.com/20220718/tahrandaki-zirvenin-sonucuna-gore-turkiyenin-suriye-operasyonu-kisa-surede-baslayabilir-1058838025.html

‘Tahran’daki zirvenin sonucuna göre Türkiye’nin Suriye operasyonu kısa sürede başlayabilir’

‘Tahran’daki zirvenin sonucuna göre Türkiye’nin Suriye operasyonu kısa sürede başlayabilir’

Türkiye, Rusya ve İran liderleri yarın Tahran’da bir araya geliyor. Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak liderler gündemdeki sıcak... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T16:49+0300

2022-07-18T16:49+0300

2022-07-18T16:51+0300

görüş

türkiye

suriye

iran

rusya

tahran

nato

madrid

yunanistan

abd

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19 Temmuz’da İran İslam Cumhuriyeti’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ziyarette Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de katılımıyla Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak.Zirvede, Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve IŞİD başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının görüşülmesi öngörülüyor. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonunun gündemde olması da zirvenin önemini daha da artırıyor. Suriye sahasındaki ateşkesi sağlayan Astana görüşmelerinin yedinci liderler zirvesinden de önemli kararların çıkması bekleniyor.Erdoğan-Putin görüşmesinde birçok başlık ele alınacakBunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rus mevkidaşı Putin ile gerçekleştireceği ikili görüşme de Ukrayna krizi bağlamında önem taşıyor. Türkiye’nin diplomatik girişimleri ve ev sahipliğinde çözüme yaklaşan tahıl krizi, Rusya’ya yaptırımlar, ticaret, enerji, bölgesel ve küresel politikaların bu ikili görüşmede masaya yatırılması bekleniyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin’in yapacağı ikili görüşmelerde ticari ve ekonomik ilişkilerin ve ülkeler arasındaki siyasal diyaloğun ele alınacağını söyledi.Söz konusu ikili görüşmelerde Rusya çevresindeki sıcak noktalarda yaşananlar konusunda fikir alışverişinde bulunulacağını kaydeden Peskov, “Çevremizde, çözülmeleri için işbirliği yapmamızı gerektiren çok sayıda sıcak bölgesel sorun bulunuyor” dedi.Türkiye’den önemli diplomatik adımlarTürkiye, Rusya-Ukrayna krizinde edindiği tarafsız politika ile önemli başarılar elde etti ve iki ülkenin müzakerelerinde kilit ülke oldu. Hem Batılı ülkeler ile hem de Rusya, İran gibi ülkelerle olan diplomatik bağları ile de Türkiye uluslararası arenada adından daha çok söz ettiren bir konuma ulaştı.28-30 Haziran'da Madrid’de düzenlenen NATO zirvesinde de İsveç ve Finlandiya gündemi ile Türkiye en çok öne çıkan ülkelerden biri olmuştu. Bu zirvede ABD Başkanı Joe Biden gibi birçok Batılı lider ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Rusya lideri Putin ile buluşmasını tüm dünyanın yakından izleyeceği söylenebilir.‘Zirvenin gündemi Suriye operasyonu olabilir’ATA (Asya-Türkiye-Avrupa) Platform Koordinatörü Dr. Barış Hasan, Tahran’daki zirve konusunda Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, temel konunun Türkiye’nin olası Suriye operasyonu olabileceğini belirtti:‘Türkiye’de Batılı müttefiklere karşı güvensizlik derinleşiyor’Madrid’deki NATO zirvesinden sonra Türkiye’nin Suriye operasyonunun uluslararası meşruiyeti konusunda açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Dr. Barış Hasan, şöyle devam etti:‘Batı’nın Yunanistan kartını ortaya sürdüğünü görebiliriz’Dr. Barış Hasan, ayrıca bu sürecin devamında Batı’dan Yunanistan hamlesi gelebileceğine de dikkat çekiyor:

suriye

iran

rusya

tahran

madrid

yunanistan

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