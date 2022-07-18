https://tr.sputniknews.com/20220718/tarim-orman-isten-yangin-onleme-calismalari-tepkisi-276-bin-hektar-alan-traslanacak--1058838622.html

Tarım Orman-İş’ten ‘yangın önleme çalışmaları’ tepkisi: ‘276 bin hektar alan traşlanacak’

Tarım Orman-İş’ten ‘yangın önleme çalışmaları’ tepkisi: ‘276 bin hektar alan traşlanacak’

Tarım Orman-İş Genel Başkanı Durmuş, yangın önleme amaçlı yol kenarı ormanlara yapılacak traşlama konusunda “Orman Genel Müdürlüğü ilgili emri yayınlarken... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T16:51+0300

2022-07-18T16:51+0300

2022-07-18T16:51+0300

seyir hali

radyo

orman genel müdürlüğü

tarım orman-iş sendikası

yol

yangın

emir

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Tarım Orman-İş’ten ‘yangın önleme çalışmaları’ tepkisi: ‘276 bin hektar alan traşlanacak’ Tarım Orman-İş’ten ‘yangın önleme çalışmaları’ tepkisi: ‘276 bin hektar alan traşlanacak’

Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, Orman Genel Müdürlüğü’nün 27 Ocak 2022 tarihli “Yangın önleme çalışmaları” konulu emirinin ormancılığa olası etkilerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı. Söz konusu emirde orman bitişiği ve içinden geçen yolların iki taraflı 5’er metre tamamen traşlanması ve 50 metreye kadar kapalılığın seyreltilmesi öngörülüyor.Durmuş, yapılması planlanan uygulamanın ifade ettiği ürün miktarını “Orman Genel Müdürlüğü ilgili emri yayınlarken orman yangınlarında önleyici tedbir gibi bunu açıkladı. Görür görmez ‘bu bir maske’ dedik, arkasında çok tehlikeli bir yüzün ve niyetin olduğu bir maske. Bir hektar alan 10 bin metrekaredir. 276 bin kilometre uzunluğundaki orman yollarının sağlı sollu beşer metre açılması olayı yolun bitiminden değil şevin bitiminden itibaren, iki tarafta beşer metre bu 10 metre eder. Brüt alandan bahsedersek bu çok daha fazladır. Şev tamamen traşlanacak, yollarda şevlerden ve kayalıklardan ağaçlar çıktığını görürsünüz. Bu 276 bin hektar traşlanacak alan eder. Bizim tespitimiz yaklaşık 26 milyon metreküp orman varlığıdır” olarak ifade etti.‘İşlemin durdurulması için dava açtık, sonuna kadar da takip edeceğiz’Durmuş kararın ardındaki sebepleri “Bunun dışında 50 metre sağdan ve soldan orman üç kapalılıktan bir kapalılığa inecek. Orman yoğunluğudur. İki kapalı yoğun orman, üç kapalı çok yoğun orman demektir. En verimli ormanlar üç kapalı ormanlardır. Altında gezdiğinizde gün yüzü aşağıya direkt vurmaz. Özellikle de yıllarca yol kenarları koruma alanlarıdır. Yol kenarları açılmaz bizde, korunur. Burada çok yönlü bir vurgun var. Yaklaşık 25-26 milyon metreküp ürün elde etmedir. Orman Genel Müdürlüğü faaliyetini üretme, kesip satma üzerine kurgulamış. Normal üretimle çok uluslu şirketlerin ihtiyaçları karşılanmıyor. Geçen sene yangınlarda çok sevindiler. Biz üzülürken birileri elini ovuşturdu. Bu kabul edilebilir bir durum değil. İşlemin durdurulması için dava açtık, sonuna kadar da takip edeceğiz. Her emrin altında maalesef bir tuzak arar olduk” diye yorumladı.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, orman genel müdürlüğü, tarım orman-iş sendikası, yol, yangın, emir, аудио