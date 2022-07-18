https://tr.sputniknews.com/20220718/tesk-genel-baskani-palandoken-fiyatlarla-mucadele-etmenin-tek-yolu-perakende-yasasi-1058846572.html

TESK Genel Başkanı Palandöken: Fiyatlarla mücadele etmenin tek yolu perakende yasası

TESK Genel Başkanı Palandöken: Fiyatlarla mücadele etmenin tek yolu perakende yasası

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fiyatlarla mücadele etmenin tek yolunun perakende yasası olduğunu söyleyerek "Fiyatların kimler tarafından yükseldiğini... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T20:22+0300

2022-07-18T20:22+0300

2022-07-18T20:27+0300

ekonomi

bendevi palandöken

tesk

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

fiyat

fiyat artışı

esnaf

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058846073_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2fd86a0570f49379e77ec4904e5d0b19.jpg

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların yaşadığı zorlukları yerinde görmek için şehre geldiklerini söyledi.Pandeminin dünyayı saran bir ekonomik sıkıntıya neden olduğunu dile getiren Palandöken, "Ülkemizde fiyatların yükselmesi, esnaf ve sanatkarın mağdur olmasına neden olan bir durum. Bizim en çok girdi maliyetimiz elektrik, doğalgaz ve petrol. Bunu çeşitlendirebiliriz, benzindir, mazottur, LPG'dir, şoför esnafının en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Toplu taşıma, taksici, kamyoncu esnafı ve nalburun yüksek oluşundan maliyetlere aksayan fiyatlar, en bolluk olduğu dönem dediğimiz temmuz-ağustos aylarında bile fiyatların gerçekten çok yüksek oluşu vatandaşı, dolayısıyla esnafı çok etkiliyor" diye konuştu.'Sermaye sahipleri geleneksel dokuyu bozacak şekilde ticareti yürütmeye gayret ediyorlar'Haksız rekabetin sürdüğünü ve yerel esnafın mücadelesinin zor olduğunu söyleyen Palandöken, şöyle devam etti:'Devletin destekleri olmasaydı, esnaf bugünkünden çok daha kötü duruma düşerdi'Palandöken, bölgelerdeki sorunları oda başkanlarından aldıklarını kaydederek, "Bugüne kadar ki yapılan işlerde devletin destekleri olmasaydı, esnaf bugünkünden çok daha kötü duruma düşerdi. Borçlarının ötelenmesi, iş yerinde kira desteğinin verilmesi, esnafın can suyu kredileri dediğimiz ucuz faizli kredilerin verilmesi" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bendevi palandöken, tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), fiyat, fiyat artışı, esnaf