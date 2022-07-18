https://tr.sputniknews.com/20220718/tesk-genel-baskani-palandoken-fiyatlarla-mucadele-etmenin-tek-yolu-perakende-yasasi-1058846572.html
TESK Genel Başkanı Palandöken: Fiyatlarla mücadele etmenin tek yolu perakende yasası
TESK Genel Başkanı Palandöken: Fiyatlarla mücadele etmenin tek yolu perakende yasası
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fiyatlarla mücadele etmenin tek yolunun perakende yasası olduğunu söyleyerek "Fiyatların kimler tarafından yükseldiğini... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T20:22+0300
2022-07-18T20:22+0300
2022-07-18T20:27+0300
ekonomi
bendevi palandöken
tesk
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
fiyat
fiyat artışı
esnaf
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların yaşadığı zorlukları yerinde görmek için şehre geldiklerini söyledi.Pandeminin dünyayı saran bir ekonomik sıkıntıya neden olduğunu dile getiren Palandöken, "Ülkemizde fiyatların yükselmesi, esnaf ve sanatkarın mağdur olmasına neden olan bir durum. Bizim en çok girdi maliyetimiz elektrik, doğalgaz ve petrol. Bunu çeşitlendirebiliriz, benzindir, mazottur, LPG'dir, şoför esnafının en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Toplu taşıma, taksici, kamyoncu esnafı ve nalburun yüksek oluşundan maliyetlere aksayan fiyatlar, en bolluk olduğu dönem dediğimiz temmuz-ağustos aylarında bile fiyatların gerçekten çok yüksek oluşu vatandaşı, dolayısıyla esnafı çok etkiliyor" diye konuştu.'Sermaye sahipleri geleneksel dokuyu bozacak şekilde ticareti yürütmeye gayret ediyorlar'Haksız rekabetin sürdüğünü ve yerel esnafın mücadelesinin zor olduğunu söyleyen Palandöken, şöyle devam etti:'Devletin destekleri olmasaydı, esnaf bugünkünden çok daha kötü duruma düşerdi'Palandöken, bölgelerdeki sorunları oda başkanlarından aldıklarını kaydederek, "Bugüne kadar ki yapılan işlerde devletin destekleri olmasaydı, esnaf bugünkünden çok daha kötü duruma düşerdi. Borçlarının ötelenmesi, iş yerinde kira desteğinin verilmesi, esnafın can suyu kredileri dediğimiz ucuz faizli kredilerin verilmesi" dedi.
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bendevi palandöken, tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), fiyat, fiyat artışı, esnaf
TESK Genel Başkanı Palandöken: Fiyatlarla mücadele etmenin tek yolu perakende yasası
20:22 18.07.2022 (güncellendi: 20:27 18.07.2022) Abone ol
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fiyatlarla mücadele etmenin tek yolunun perakende yasası olduğunu söyleyerek "Fiyatların kimler tarafından yükseldiğini esnafın bu konudaki mağduriyetinin ve birçoğunun kapanmasına rağmen yine devletine, milletine bağlı kalmak suretiyle bulunduğu yerin en büyük etkeni yine esnaf ve sanatkar oldu" dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, esnaf ve sanatkarların yaşadığı zorlukları yerinde görmek için şehre geldiklerini söyledi.
Pandeminin dünyayı saran bir ekonomik sıkıntıya neden olduğunu dile getiren Palandöken, "Ülkemizde fiyatların yükselmesi, esnaf ve sanatkarın mağdur olmasına neden olan bir durum. Bizim en çok girdi maliyetimiz elektrik, doğalgaz ve petrol. Bunu çeşitlendirebiliriz, benzindir, mazottur, LPG'dir, şoför esnafının en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Toplu taşıma, taksici, kamyoncu esnafı ve nalburun yüksek oluşundan maliyetlere aksayan fiyatlar, en bolluk olduğu dönem dediğimiz temmuz-ağustos aylarında bile fiyatların gerçekten çok yüksek oluşu vatandaşı, dolayısıyla esnafı çok etkiliyor" diye konuştu.
'Sermaye sahipleri geleneksel dokuyu bozacak şekilde ticareti yürütmeye gayret ediyorlar'
Haksız rekabetin sürdüğünü ve yerel esnafın mücadelesinin zor olduğunu söyleyen Palandöken, şöyle devam etti:
"Sermaye sahipleri artık sanayiye yatırım değil buradaki geleneksel dokuyu bozacak şekilde ticareti yürütmeye gayret ediyorlar. Artık sokaklarda esnaf yerine ulusal marketlerin dolaştığı dolayısıyla ticaretin şeklinin değişmesiyle de buradaki esnafın büyüyüp sanayici, tüccar olma şansının elinden alındığı bir dönemdeyiz. Yıllardır perakende yasasıyla uğraşıyoruz. Fiyatlarla mücadele edilmesinin tek yolunun mutlaka bu perakende yasası ile düzeleceğini söylemeye çalışıyorum. Bu da pandemi sürecinde test edildi ve görüldü. Fiyatların kimler tarafından yükseldiğini esnafın bu konudaki mağduriyetinin ve birçoğunun kapanmasına rağmen yine devletine, milletine bağlı kalmak suretiyle bulunduğu yerin en büyük etkeni yine esnaf ve sanatkar oldu."
'Devletin destekleri olmasaydı, esnaf bugünkünden çok daha kötü duruma düşerdi'
Palandöken, bölgelerdeki sorunları oda başkanlarından aldıklarını kaydederek, "Bugüne kadar ki yapılan işlerde devletin destekleri olmasaydı, esnaf bugünkünden çok daha kötü duruma düşerdi. Borçlarının ötelenmesi, iş yerinde kira desteğinin verilmesi, esnafın can suyu kredileri dediğimiz ucuz faizli kredilerin verilmesi" dedi.