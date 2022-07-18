Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220718/teskten-halk-otobusleri-icin-destek-talebi-1058823861.html
TESK'ten halk otobüsleri için destek talebi
TESK'ten halk otobüsleri için destek talebi
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken artan akaryakıt fiyatlarının otobüs şoförlerini ve vatandaşları olumsuz etkilediğini söyledi. Palandöken, akaryakıt... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T10:54+0300
2022-07-18T10:54+0300
ekonomi
tesk
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
bendevi palandöken
halk otobüsü
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054809193_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_cbca7823a3f404378965c955f0574de8.jpg
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında akaryakıt fiyatlarına dikkati çekerek, halk otobüsçü esnafının yükünün hafifletilmesi gerektiğini bildirdi.Mazot fiyatlarının taşımacı esnafı olumsuz etkilediğini aktaran Palandöken, toplumun farklı kesimlerini ücretsiz ve indirimli taşıyan halk otobüsçülerine verilen desteklerde, artan enflasyon ve mazot oranında karşılık alınamadığını belirtti.Hizmette aksama yaşanmaması için desteğin otobüs başına değil, yolcu başına verilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, "Özel halk otobüslerine verilen devlet destekleri kesinlikle artırılmalı. Bununla birlikte halk otobüsçü esnafımız kamu görevi yaptıkları için KDV muafiyeti, ticari akaryakıt gibi teşvikleri de bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220109/tesk-baskani-bendevi-palandoken-zincir-marketler-ekmek-ve-sigara-satamayacak-1052555895.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/11/1054809193_80:0:580:375_1920x0_80_0_0_e7f85beef7578b0febef1eef74d51025.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, halk otobüsü, ekonomi

TESK'ten halk otobüsleri için destek talebi

10:54 18.07.2022
© DHAÖzel Halk Otobüsü
Özel Halk Otobüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken artan akaryakıt fiyatlarının otobüs şoförlerini ve vatandaşları olumsuz etkilediğini söyledi. Palandöken, akaryakıt fiyatlarına ilişkin verilen sosyal desteklerin artırılmasını istedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında akaryakıt fiyatlarına dikkati çekerek, halk otobüsçü esnafının yükünün hafifletilmesi gerektiğini bildirdi.

Mazot fiyatlarının taşımacı esnafı olumsuz etkilediğini aktaran Palandöken, toplumun farklı kesimlerini ücretsiz ve indirimli taşıyan halk otobüsçülerine verilen desteklerde, artan enflasyon ve mazot oranında karşılık alınamadığını belirtti.

Hizmette aksama yaşanmaması için desteğin otobüs başına değil, yolcu başına verilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, "Özel halk otobüslerine verilen devlet destekleri kesinlikle artırılmalı. Bununla birlikte halk otobüsçü esnafımız kamu görevi yaptıkları için KDV muafiyeti, ticari akaryakıt gibi teşvikleri de bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.
tek tip sigara paketi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2022
EKONOMİ
TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak
9 Ocak, 18:59
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала