https://tr.sputniknews.com/20220718/teskten-halk-otobusleri-icin-destek-talebi-1058823861.html

TESK'ten halk otobüsleri için destek talebi

TESK'ten halk otobüsleri için destek talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken artan akaryakıt fiyatlarının otobüs şoförlerini ve vatandaşları olumsuz etkilediğini söyledi. Palandöken, akaryakıt... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T10:54+0300

2022-07-18T10:54+0300

2022-07-18T10:54+0300

ekonomi

tesk

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

bendevi palandöken

halk otobüsü

ekonomi

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında akaryakıt fiyatlarına dikkati çekerek, halk otobüsçü esnafının yükünün hafifletilmesi gerektiğini bildirdi.Mazot fiyatlarının taşımacı esnafı olumsuz etkilediğini aktaran Palandöken, toplumun farklı kesimlerini ücretsiz ve indirimli taşıyan halk otobüsçülerine verilen desteklerde, artan enflasyon ve mazot oranında karşılık alınamadığını belirtti.Hizmette aksama yaşanmaması için desteğin otobüs başına değil, yolcu başına verilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, "Özel halk otobüslerine verilen devlet destekleri kesinlikle artırılmalı. Bununla birlikte halk otobüsçü esnafımız kamu görevi yaptıkları için KDV muafiyeti, ticari akaryakıt gibi teşvikleri de bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220109/tesk-baskani-bendevi-palandoken-zincir-marketler-ekmek-ve-sigara-satamayacak-1052555895.html

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tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, halk otobüsü, ekonomi