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Thatcher’ın eski yardımcısı: Biden'ın İngiliz karşıtı yorumları utanç verici
Thatcher’ın eski yardımcısı: Biden'ın İngiliz karşıtı yorumları utanç verici
Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’ın bir dönem yardımcılığını ve danışmanlığını yapan muhafazakar yorumcu ve yazar Nile Gardiner, ABD Başkanı Joe... 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T02:19+0300
2022-07-18T02:19+0300
2022-07-18T02:20+0300
joe biden
ingiltere
margaret thatcher
dünya
filistin
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ABD Başkanının Filistin liderleriyle yaptığı görüşmede anlattığı hikayeye Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösteren Eski İngiltere Başbakanı Thatcher’ın yardımcılığını ve danışmanlığını yapan Gardiner, Biden'ın İngilizlerin İrlandalı Katoliklere zulmetmesi konusundaki yorumlarının bilgisizliğini ortaya koyduğunu ve onun güçlü İngiliz karşıtı duruşunu hatırlattığını yazdı.Gardiner, “Joe Biden'ın İngiliz karşıtı utanç verici yorumları. Bu bilgisiz ABD başkanının neden İngiltere'nin dostu olmadığına dair bir hatırlatma” ifadelerini paylaştı.Biden, Filistinli liderlerle yaptığı görüşme sırasında, ülke halkının zorluklarla dolu kaderini hatırlamak istemiş ve İrlandalı ataları ile Filistinlilerin kaderinin benzediğini söylemişti:
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joe biden, ingiltere, margaret thatcher, filistin
Thatcher’ın eski yardımcısı: Biden'ın İngiliz karşıtı yorumları utanç verici
02:19 18.07.2022 (güncellendi: 02:20 18.07.2022) Abone ol
Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’ın bir dönem yardımcılığını ve danışmanlığını yapan muhafazakar yorumcu ve yazar Nile Gardiner, ABD Başkanı Joe Biden'ın İngilizlerin İrlandalı Katoliklere zulmetmesi konusundaki yorumlarının bilgisizliğini ortaya koyduğunu ve onun güçlü İngiliz karşıtı duruşunu hatırlattığını belirtti.
ABD Başkanının Filistin liderleriyle yaptığı görüşmede anlattığı hikayeye Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösteren Eski İngiltere Başbakanı Thatcher’ın yardımcılığını ve danışmanlığını yapan Gardiner, Biden'ın İngilizlerin İrlandalı Katoliklere zulmetmesi konusundaki yorumlarının bilgisizliğini ortaya koyduğunu ve onun güçlü İngiliz karşıtı duruşunu hatırlattığını yazdı.
Gardiner, “Joe Biden'ın İngiliz karşıtı utanç verici yorumları. Bu bilgisiz ABD başkanının neden İngiltere'nin dostu olmadığına dair bir hatırlatma” ifadelerini paylaştı.
Biden, Filistinli liderlerle yaptığı görüşme sırasında, ülke halkının zorluklarla dolu kaderini hatırlamak istemiş ve İrlandalı ataları ile Filistinlilerin kaderinin benzediğini söylemişti:
“Benim ailem İrlanda asıllı Amerikalıdır. İngiltere ile ve Filistin halkının geçmişinden pek de farklı olmayan 400 yıl boyunca Katolik İrlandalılara karşı tutumları ile uzun bir geçmişe sahibiz.”