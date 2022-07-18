https://tr.sputniknews.com/20220718/thatcherin-eski-yardimcisi-bidenin-ingiliz-karsiti-yorumlari-utanc-verici-1058817997.html

Thatcher’ın eski yardımcısı: Biden'ın İngiliz karşıtı yorumları utanç verici

Thatcher’ın eski yardımcısı: Biden'ın İngiliz karşıtı yorumları utanç verici

Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’ın bir dönem yardımcılığını ve danışmanlığını yapan muhafazakar yorumcu ve yazar Nile Gardiner, ABD Başkanı Joe... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T02:19+0300

2022-07-18T02:19+0300

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joe biden

ingiltere

margaret thatcher

dünya

filistin

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ABD Başkanının Filistin liderleriyle yaptığı görüşmede anlattığı hikayeye Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösteren Eski İngiltere Başbakanı Thatcher’ın yardımcılığını ve danışmanlığını yapan Gardiner, Biden'ın İngilizlerin İrlandalı Katoliklere zulmetmesi konusundaki yorumlarının bilgisizliğini ortaya koyduğunu ve onun güçlü İngiliz karşıtı duruşunu hatırlattığını yazdı.Gardiner, “Joe Biden'ın İngiliz karşıtı utanç verici yorumları. Bu bilgisiz ABD başkanının neden İngiltere'nin dostu olmadığına dair bir hatırlatma” ifadelerini paylaştı.Biden, Filistinli liderlerle yaptığı görüşme sırasında, ülke halkının zorluklarla dolu kaderini hatırlamak istemiş ve İrlandalı ataları ile Filistinlilerin kaderinin benzediğini söylemişti:

ingiltere

filistin

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joe biden, ingiltere, margaret thatcher, filistin