Tuğba Özay'ın düğüne katıldığı otelde yangın çıktı: 'Eğer oteli son anda değiştirmeseydim...'

“Herkese iyi geceler. Şu anda Urfa’dayız. Harran Otel'de programımız vardı, sanatçı arkadaşlarımızla düğündeydik. Fakat Allah gerçekten bizi korudu çünkü benim ve asistanımın kalacağı yan yana iki odada yangın çıkıyor ve ben son dakikada otel değiştiriyorum. İnanılır gibi değil. Biraz sonra size odanın videosunu atacağım. Bu yangınlarla sınavımız nedir bilmiyorum ama gerçekten Allah korudu. İstanbul’dan çok telefon geldi. Birçok yer son dakika haberi olarak girmiş. Merak etmeyin, biz iyiyiz. Arayan soran dostlarımıza, mesaj atan arkadaşlarımıza çok teşekkürler. Bu arada Urfa’daki tüm emniyet ve itfaiye teşkilatları gerçekten büyük özveride bulundular. Hepsine teşekkür ediyoruz. Harran Otel de aynı şekilde, herkes çok üzgün. Yani 115 ve 116 numaralı iki oda ben ve asistanımın kalacağı odaydı. Eğer o dumanda, o odada kalsaydım muhtemelen şu anda sizinle konuşamıyor olurdum.”