Tuz Gölü'ndeki doğa kampında flamingoları izlediler

© DHA Aksaraylı diş hekimi Murat Aras ise ''Tuz Gölü'ne 3. gelişim. Aksaraylıyım zaten ama her geldiğimde daha güzel şeyler hissediyorum. İlk geldiğimde sular daha fazlaydı ve daha fazla flamingo vardı. Her yıl flamingo sayısı azalıyor. Bunu bir çözüm bulunması lazım ve sularımızın artar ve inşallah flamingolar bizi terk etmez. Burada flamingoların suda görüntüsü çok güzel" diye konuştu.