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Ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık yüzde 5.7 arttı
Ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık yüzde 5.7 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T14:03+0300
2022-07-18T14:03+0300
2022-07-18T14:03+0300
ekonomi
çalışan
türkiye istatistik kurumu (tüik)
türkiye
haberler
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Buna göre, geçen yılın mayıs ayında 13 milyon 529 bin 149 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 5.7 artışla 14 milyon 299 bin 713 kişiye yükseldi.Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 4.6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,2 arttı, inşaat sektöründe yüzde 7 azaldı.Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayısta bir önceki aya göre yüzde 1 artış gösterdi.Bu dönemde ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 1,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1.2 arttı.
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çalışan, türkiye istatistik kurumu (tüik), türkiye, haberler
Ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık yüzde 5.7 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, geçen yılın mayıs ayında 13 milyon 529 bin 149 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 5.7 artışla 14 milyon 299 bin 713 kişiye yükseldi.
Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 4.6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,2 arttı, inşaat sektöründe yüzde 7 azaldı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayısta bir önceki aya göre yüzde 1 artış gösterdi.
Bu dönemde ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 1,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1.2 arttı.