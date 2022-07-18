Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220718/uefa-avrupa-konferans-liginde-konyaspor-ve-medipol-basaksehirin-muhtemel-rakibi-belli-oldu-1058836964.html
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T16:27+0300
2022-07-18T16:28+0300
spor
uefa avrupa ligi
eşleşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048898162_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4e4171beeb6167f85c1242c1638762d2.jpg
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belirlendi.Konyaspor, 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımını geçerse, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.Medipol Başakşehir ise 2. eleme turunda İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı geçmesi halinde 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.Organizasyondaki 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcilerimiz ilk maçını deplasmanda, rövanşına ise evinde yapacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048898162_126:0:774:486_1920x0_80_0_0_8f2c0e18f3aa712793c4e71d6abfe104.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uefa avrupa ligi, eşleşme

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu

16:27 18.07.2022 (güncellendi: 16:28 18.07.2022)
© AAUEFA Avrupa Ligi kupası
UEFA Avrupa Ligi kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AA
Abone olTelegram
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belirlendi.
Konyaspor, 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımını geçerse, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.
Medipol Başakşehir ise 2. eleme turunda İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı geçmesi halinde 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.
Organizasyondaki 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcilerimiz ilk maçını deplasmanda, rövanşına ise evinde yapacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала