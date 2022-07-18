https://tr.sputniknews.com/20220718/uefa-avrupa-konferans-liginde-konyaspor-ve-medipol-basaksehirin-muhtemel-rakibi-belli-oldu-1058836964.html

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T16:27+0300

2022-07-18T16:27+0300

2022-07-18T16:28+0300

spor

uefa avrupa ligi

eşleşme

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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belirlendi.Konyaspor, 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımını geçerse, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.Medipol Başakşehir ise 2. eleme turunda İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı geçmesi halinde 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.Organizasyondaki 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcilerimiz ilk maçını deplasmanda, rövanşına ise evinde yapacak.

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uefa avrupa ligi, eşleşme