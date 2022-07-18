https://tr.sputniknews.com/20220718/uefadan-arda-kardeslere-gorev-1058829924.html
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak FK Sutjeska - K Klaksvk mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T13:30+0300
2022-07-18T13:30+0300
2022-07-18T13:34+0300
spor
arda kardeşler
hakem
uefa
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FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Karadağ'ın FK Sutjeska ile Faroe Adaları'nın K Klaksvk takımları arasında 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.Karadağ'ın Podgoritsa şehrindeki Ljekopolje Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak maçta Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
arda kardeşler, hakem, uefa
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
13:30 18.07.2022 (güncellendi: 13:34 18.07.2022) Abone ol
UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak FK Sutjeska - K Klaksvk mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Karadağ'ın FK Sutjeska ile Faroe Adaları'nın K Klaksvk takımları arasında 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.
Karadağ'ın Podgoritsa şehrindeki Ljekopolje Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak maçta Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.