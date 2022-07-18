Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220718/uefadan-arda-kardeslere-gorev-1058829924.html
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak FK Sutjeska - K Klaksvk mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T13:30+0300
2022-07-18T13:34+0300
spor
arda kardeşler
hakem
uefa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058829776_0:0:2100:1182_1920x0_80_0_0_cb9bbedd5ae6f4d23fdba098c7d80fe2.jpg
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Karadağ'ın FK Sutjeska ile Faroe Adaları'nın K Klaksvk takımları arasında 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.Karadağ'ın Podgoritsa şehrindeki Ljekopolje Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak maçta Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058829776_139:0:1947:1356_1920x0_80_0_0_2ac8610c8305bdbd11cb8323a37b5fe7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
arda kardeşler, hakem, uefa

UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

13:30 18.07.2022 (güncellendi: 13:34 18.07.2022)
© İHAArda Kardeşler
Arda Kardeşler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© İHA
Abone olTelegram
UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak FK Sutjeska - K Klaksvk mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Karadağ'ın FK Sutjeska ile Faroe Adaları'nın K Klaksvk takımları arasında 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.
Karadağ'ın Podgoritsa şehrindeki Ljekopolje Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak maçta Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала