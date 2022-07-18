https://tr.sputniknews.com/20220718/uefadan-arda-kardeslere-gorev-1058829924.html

UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda oynanacak FK Sutjeska - K Klaksvk mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T13:30+0300

2022-07-18T13:30+0300

2022-07-18T13:34+0300

spor

arda kardeşler

hakem

uefa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/12/1058829776_0:0:2100:1182_1920x0_80_0_0_cb9bbedd5ae6f4d23fdba098c7d80fe2.jpg

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Karadağ'ın FK Sutjeska ile Faroe Adaları'nın K Klaksvk takımları arasında 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasını yönetecek.Karadağ'ın Podgoritsa şehrindeki Ljekopolje Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak maçta Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

arda kardeşler, hakem, uefa