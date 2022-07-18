https://tr.sputniknews.com/20220718/usakov-putin-erdogan-ve-reisi-tahran-zirvesinde-suriyeye-insani-yardim-konularini-gorusecek-1058837743.html

Uşakov: Putin, Erdoğan ve Reisi, Tahran zirvesinde Suriye'ye insani yardım konularını görüşecek

Uşakov: Putin, Erdoğan ve Reisi, Tahran zirvesinde Suriye'ye insani yardım konularını görüşecek

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya lideri Vladimir Putin’in Tahran’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T16:38+0300

2022-07-18T16:38+0300

2022-07-18T17:34+0300

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Suriye’deki sosyoekonomik durumun son derece ağır olduğuna dikkat çeken Uşakov, ABD ve müttefiklerinin geçen yıl Suriye'deki temel sosyoekonomik altyapıyı restore etme ve yaptırımları hafifletme yükümlülüklerini yerine getirmediğini kaydetti.‘Putin-Erdoğan görüşmesinde ‘tahıl konusu’ ele alınacak’Putin’in Erdoğan’la yapacağı görüşmede tahılın Ukrayna’daki limanlardan gönderilmesi konusunun ele alınacağını söyleyen Uşakov, ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Elbette, bu konu görüşülecek. Çalışmalar oldukça yoğun bir şekilde sürüyor. İstanbul’da geçen görüşmede Ukrayna limanlarından tahıl ihracı ile ilgili hukuki temelleri ve genel düzeni belirleyecek ortak bir belge hazırlanacağı, İstanbul’da ortak koordinasyon merkezi kurulacağı konusunda anlaşmaya varılmıştı. Bu çalışmaları devam ettirmeye hazırız. İkincisi de, bu konu mutlaka (Rusya ve Türkiye) liderleri arasında görüşülecek.”‘Rusya-Ukrayna müzakereleri devam ederse, Ukrayna tarafı için koşullar tamamen farklı olacak’Ukrayna müzakere heyetinin, İstanbul anlaşmaları yapıldıktan sonra Rusya ile herhangi bir temasta bulunmadığına dikkat çeken Uşakov, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeniden başlaması halinde Ukrayna tarafı için koşulların tamamen farklı olacağını vurguladı.Uşakov, “Şimdilik Kiev'in ve Batılı devletlerin bu konuda herhangi bir ilgisi olduğunu görmüyoruz” ifadelerini kullandı.‘Putin, Reisi ve Erdoğan ile Suriye’nin hükümetin kontrolünde olmayan bölgelerindeki durumu görüşecek’“Suriye hükümetinin kontrolünde olmayan İdlib ve Fırat’ın doğusundaki durumun normalleştirilmesi ile ilgili konulara özel önem verileceğine inanıyoruz” diyen Uşakov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kürt yarı devlet yapılarına silah temini dahil kapsamlı yardım sağlayarak aktif ve ısrarlı bir şekilde ayrılıkçılığı teşvik etmeye devam eden ABD'nin faaliyetlerinin, Fırat’ın doğusundaki durumda istikrarsızlaştırıcı bir faktör olmaya devam ettiği herkes tarafından biliniyor.”Uşakov, “Etkinliğini kanıtlayan ve kanıtlamaya devam eden Astana formatı, belki de Suriye'deki durum üzerinde olumlu ve gerçek bir etkisi olabilecek tek uluslararası araçtır” vurgusunu yaptı.‘Rusya ve İran ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine getirmeyi planlıyor’Rusya ve İran’ın ikili ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine taşıma planlarına ilişkin bilgi aktaran Uşakov, “İran, Rusya'nın önemli bir ortağıdır, ilişkilerimiz dostane bir yapıya sahiptir, uzun bir geçmişi var ve en geniş alanlarda oldukça etkili bir şekilde gelişiyor. Her iki tarafın da ikili işbirliğini yeni bir düzeye, yani stratejik ortaklık düzeyine getirme planları var. Buna dair yeni bir devletlerarası anlaşma hazırlanıyor” bilgisini verdi.Uşakov, Rus heyetine ilişkin soru üzerine de, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin’in Rus heyetinin bir parçası olarak Tahran'a gelerek, Türk ve İranlı meslektaşlarıyla ekonomik konularda görüşmeler yapacaklarını belirtti.‘Putin, Erdoğan ve Reisi Tahran’da ortak açıklama yapacak’Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Tahran’da ortak açıklama yapacaklarını söyleyen Uşakov, “Tahran'daki Astana formatında yapılacak zirve sonucunda ortak bir bildirinin kabul edilmesi amaçlanıyor. Taslak hazırlandı, fiilen mutabakata varıldı. Liderlerin görüşmesinden hemen sonra ortak açıklama ilan edilecek” diye konuştu.‘Rusya, İran ile nükleer anlaşmanın 2015 şekli ile yenilenmesinden yana’Putin’in İranlı meslektaşları ile İran ile nükleer anlaşma ile ilgili kapsamlı ortak eylem planını da ele alacağını hatırlatan Uşakov, Rusya’nın nükleer anlaşmanın 2015 şekli ile yenilenmesinden yana olduğunu vurguladı.Uşakov, “Tabii ki hedef, İran'ın dış dünya ile normal ticaret ve ekonomik etkileşimi üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak. Moskova bu yöndeki çabalarını sürdürecek” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220718/kremlin-putin-erdogan-ve-reisiyle-yarinki-gorusmelerinde-sicak-noktalarda-yasananlari-ele-alacak-1058831272.html

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rusya, iran, türkiye, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, ibrahim reisi, suriye