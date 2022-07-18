https://tr.sputniknews.com/20220718/vakaya-mudahale-eden-cankurtarana-doner-bicagiyla-saldiri-1058824148.html

Vakaya müdahale eden cankurtarana döner bıçaklı saldırı

Vakaya müdahale eden cankurtarana döner bıçaklı saldırı

İstanbul Küçükçekmece Menekşe Plajı’nda boğulmak üzere olan bir kişi cankurtaranlar tarafından sahile çıkarıldı. Vatandaşa müdahale edildiği sırada olanı... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T11:08+0300

2022-07-18T11:08+0300

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türkiye

küçükçekmece

cankurtaran

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Olay, dün saat 11.00 sıralarında Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı’nda meydana geldi. İddiaya göre plajda görev yapan cankurtaranlar, denizde boğulmak üzere olan bir kişiyi sudan çıkararak sahile getirdi. İlk yardım müdahalesi yapıldığı sırada cankurtaranın etrafını meraklı vatandaşlar sardı.Toplanan vatandaşların dağılması için görevliler uyarıda bulundu. Ancak dinleyen olmadı. Kalabalık içinde bulunan Yılmaz G., cankurtaranların uyarılarına sinirlenerek tartışma başlattı. Hararetlenen tartışma esnasında şüpheli Yılmaz G., araca giderek döner bıçağı aldı ve cankurtaran görevlisinin koluna sapladı. O sırada şüphelinin diğer arkadaşları da kavgayı ayırmaya çalışan görevlilere saldırdı. Serbest bırakıldıOlayı gören polis ekipleri, havaya ateş ederek kavgayı ayırmaya çalıştı. Şüpheli Yılmaz G. polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Olayı gören Oğulcan Durmuş, “Sabah saatlerinde burada boğulma vakası oldu. Cankurtaran arkadaşlar da ilk yardım müdahalesi için koştu. Vakayı aldıktan sonra etrafta kalabalık oluştu. Cankurtaranlar, etraftakilere 'açılın da müdahale edelim' derken bir tane vatandaş zorluk çıkarttı. Daha sonra kavga oldu. Cankurtaranlardan bir tanesi zaten döner bıçağıyla kolundan yaralandı. Gidip döner bıçağı alıp geldiler. Cankurtaranların yerine gelip saldırdılar. Yapan kişi yakalandı. Emniyet güçleri zaten destek sağladı” şeklinde konuştu.

türkiye

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küçükçekmece, cankurtaran