https://tr.sputniknews.com/20220718/vergi-rekortmenine-330-milyonluk-tuzak-1058821047.html

Vergi rekortmenine 330 milyonluk tuzak

Vergi rekortmenine 330 milyonluk tuzak

İzmir'de defalarca vergi rekortmeni seçilen Med-Kim Kimya Sanayi Genel Müdürü Seylan Yaz, kargocu kılığına giren kişiler tarafından dolandırıldı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T08:38+0300

2022-07-18T08:38+0300

2022-07-18T08:38+0300

türkiye

kargo

dolandırıcılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/07/1042609120_2:0:999:561_1920x0_80_0_0_441e3754515f1ed624af51ce5e249568.jpg

İş insanı Seylan Yaz, 13 Şubat 2020'de İzmir Alsancak'taki şirketin binasındayken kendisini PTT görevlisi olarak tanıtan kargo görevlisi geldi. Görevli, iş adamına İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan gönderilen bir paket olduğunu söyledi.Yaz, kargo görevlisinden kimlik kartı görmek istedi. Kargocu ise, kartın araç içerisinde kaldığını isterse gidip alabileceğini söyledi. Teslim evraklarının listesinde birden fazla kişinin bilgilerinin ve imzalarının olduğunu gören Yaz, çalakalem bir imza ile kargo paketini teslim aldı.Kutuyu açan Yaz, paket içerisinde Vergi Usul Kanunu'nun yer aldığı bir kitapçık ve İngilizce broşürler gördü. Kargo paketinin aynı gün gönderildiğini de fark edince, iş adamı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Sabah'ta yer alan habere göre, Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatılırken bir süre sonra iş Seylan Yaz hakkında, düzenleme tarihi 31 Mayıs 2019, ödeme tarihi ise 28 Ağustos 2020 olan 19 milyon euroluk (330 milyon lira) tek senetle icra takibi başlatıldığı ortaya çıktı.Takip ve senet alacaklısı görünen Abdülbaki Tunçdemir'i tanımadığını ifade eden Yaz, icraya itiraz edip savcılığa durumu bildirdi. Tunçdemir'in Romanya'da pek çok dolandırıcılık eylemine adının karıştığı ve ceza aldığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçtığı belirlendi.15 yıla kadar hapisleri istendiİncelenen kamera görüntülerinde PTT görevlisi kılığına girerek Yaz'ın imzasını alan ve sahte senetle icra takibi başlatan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Tutuklanarak cezaevine gönderilen Abdülbaki Tunçdemir ve 5 şüpheli hakkında fikir ve eylem birliği içerisinde dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kargo, dolandırıcılık