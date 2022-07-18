https://tr.sputniknews.com/20220718/yazar-tamer-kulturumuz-cok-egzotik-ve-zengin-dogru-hikayelerle-cok-daha-guzel-anlatabiliriz-1058835833.html
Yazar Tamer: Kültürümüz çok egzotik ve zengin, doğru hikayelerle çok daha güzel anlatabiliriz
Yazar Tamer: Kültürümüz çok egzotik ve zengin, doğru hikayelerle çok daha güzel anlatabiliriz
Yazar Tamer, “Kültürümüz çok egzotik ve çok zengin. Doğru cümlelerle ve doğru hikayelerle onları çok güzel anlatabiliriz” ifadelerini kullandı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T15:41+0300
2022-07-18T15:41+0300
2022-07-18T16:03+0300
görüş
kültür
yazar
istanbul
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Yazar Şebnem Soral Tamer, ‘Gece Denizi’ adlı romanıyla Radyo Sputnik’te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.“Çocukluk yaşlarımda mite, masala takıntılıydım” diyen Tamer, “Memleket topraklarında, Türkiye coğrafyasında ve aslında Mezapotamya toprakları dememiz lazım, bu coğrafyada anlatılan muhteşem hikayeler var… Halk hikayeleri… Ve onların kendilerine ait bölüm bölüm mitolojileri var. Aslında derdim bunları anlatmaktı. Son derece gerçekdışı görünen karakterleri kendi hayatında varsıllaştırmış bir kadın hikayesi koymak istedim (romanıma)” şeklinde konuştu.Annesinin çok küçük yaşlardan itibaren okumaya teşvik etmesiyle okuma alışkanlığının arttığını vurgulayan Tamer. şöyle devam etti:“Editörlüğünü yaptığım/yapacağım tüm metinler iyi bir Türkçeyle dilimize geçsin istiyorum” diyen Tamer, şöyle devam etti:‘Doğru Okumalar’ adında bir okuma atölyesi olduğunu belirten Tamer, “Dante’nin ‘İlahi Komedyası’ gibi hepimizin bildiği okuması zor, nitelikli eserler var. Atölyede bir çok insanın okumasını ateşleyecek doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Nitelikli eserlerin de kolay tüketilen eserler kadar okunabilir olduğunu göstermek istiyoruz” diye konuştu.
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Serhat Sarısözen
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MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
kültür, yazar, istanbul
Yazar Tamer: Kültürümüz çok egzotik ve zengin, doğru hikayelerle çok daha güzel anlatabiliriz
15:41 18.07.2022 (güncellendi: 16:03 18.07.2022) Abone ol
Yazar Tamer, “Kültürümüz çok egzotik ve çok zengin. Doğru cümlelerle ve doğru hikayelerle onları çok güzel anlatabiliriz” ifadelerini kullandı.
Yazar Şebnem Soral Tamer, ‘Gece Denizi’ adlı romanıyla Radyo Sputnik’te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
“Çocukluk yaşlarımda mite, masala takıntılıydım” diyen Tamer, “Memleket topraklarında, Türkiye coğrafyasında ve aslında Mezapotamya toprakları dememiz lazım, bu coğrafyada anlatılan muhteşem hikayeler var… Halk hikayeleri… Ve onların kendilerine ait bölüm bölüm mitolojileri var. Aslında derdim bunları anlatmaktı. Son derece gerçekdışı görünen karakterleri kendi hayatında varsıllaştırmış bir kadın hikayesi koymak istedim (romanıma)” şeklinde konuştu.
Annesinin çok küçük yaşlardan itibaren okumaya teşvik etmesiyle okuma alışkanlığının arttığını vurgulayan Tamer. şöyle devam etti:
“Fakat sadece kitaplar değil, ansiklopediler de çok ilgimi çekiyordu. Ortaokulda bir yaz boyunca hiç evden çıkmadan ansiklopedi okumuşluğum vardır.”
“Editörlüğünü yaptığım/yapacağım tüm metinler iyi bir Türkçeyle dilimize geçsin istiyorum” diyen Tamer, şöyle devam etti:
“Çok şehirlileşmek istiyoruz. Sanki Türkiye sadece İstanbul, Ankara, İzmir’den ibaret gibi. Bu şehirlerin hiç birisi de kendi içlerinde doğmuş insanlardan mütevellit değil. Şehir sınırlarının dışını görmezden gelme meselesi benim çok canımı sıkan bir şeydi. Eski edebiyat geleneklerimize de güncel edebiyatımıza da hiç yakıştıramadığım bir şey. Zaten eskilerde yoktu bu. Bu zamanın içinde de her şeyin yerli yerinde olması gerektiğini düşünüyorum. Bizim kültürümüz çok egzotik ve çok zengin. Doğru cümlelerle ve doğru hikayelerle onları çok güzel anlatabiliriz.”
‘Doğru Okumalar’ adında bir okuma atölyesi olduğunu belirten Tamer, “Dante’nin ‘İlahi Komedyası’ gibi hepimizin bildiği okuması zor, nitelikli eserler var. Atölyede bir çok insanın okumasını ateşleyecek doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Nitelikli eserlerin de kolay tüketilen eserler kadar okunabilir olduğunu göstermek istiyoruz” diye konuştu.