https://tr.sputniknews.com/20220718/yazar-tamer-kulturumuz-cok-egzotik-ve-zengin-dogru-hikayelerle-cok-daha-guzel-anlatabiliriz-1058835833.html

Yazar Tamer: Kültürümüz çok egzotik ve zengin, doğru hikayelerle çok daha güzel anlatabiliriz

Yazar Tamer: Kültürümüz çok egzotik ve zengin, doğru hikayelerle çok daha güzel anlatabiliriz

Yazar Tamer, “Kültürümüz çok egzotik ve çok zengin. Doğru cümlelerle ve doğru hikayelerle onları çok güzel anlatabiliriz” ifadelerini kullandı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T15:41+0300

2022-07-18T15:41+0300

2022-07-18T16:03+0300

görüş

kültür

yazar

istanbul

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Yazar Şebnem Soral Tamer, ‘Gece Denizi’ adlı romanıyla Radyo Sputnik’te yayınlanan Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.“Çocukluk yaşlarımda mite, masala takıntılıydım” diyen Tamer, “Memleket topraklarında, Türkiye coğrafyasında ve aslında Mezapotamya toprakları dememiz lazım, bu coğrafyada anlatılan muhteşem hikayeler var… Halk hikayeleri… Ve onların kendilerine ait bölüm bölüm mitolojileri var. Aslında derdim bunları anlatmaktı. Son derece gerçekdışı görünen karakterleri kendi hayatında varsıllaştırmış bir kadın hikayesi koymak istedim (romanıma)” şeklinde konuştu.Annesinin çok küçük yaşlardan itibaren okumaya teşvik etmesiyle okuma alışkanlığının arttığını vurgulayan Tamer. şöyle devam etti:“Editörlüğünü yaptığım/yapacağım tüm metinler iyi bir Türkçeyle dilimize geçsin istiyorum” diyen Tamer, şöyle devam etti:‘Doğru Okumalar’ adında bir okuma atölyesi olduğunu belirten Tamer, “Dante’nin ‘İlahi Komedyası’ gibi hepimizin bildiği okuması zor, nitelikli eserler var. Atölyede bir çok insanın okumasını ateşleyecek doğru şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Nitelikli eserlerin de kolay tüketilen eserler kadar okunabilir olduğunu göstermek istiyoruz” diye konuştu.

istanbul

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2022

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Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

kültür, yazar, istanbul