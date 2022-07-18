https://tr.sputniknews.com/20220718/yuksek-alkollu-ickilere-zam-1058825560.html

Yüksek alkollü içkilere zam

Yüksek alkollü içkilere zam

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bugün itibarıyla bir içki grubuna ait ithal şarap, vodka, viski ve likör ürünlerine zam geldiğini söyledi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T11:57+0300

2022-07-18T11:57+0300

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yaşam

alkol

zam

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Sozcu.com.tr’ye konuşan Aybaş, zam oranının ortalama yüzde 15-20 aralığında değiştiğini ifade etti.Söz konusu fiyat artışları, sene başından bu yana beşinci zam olma özelliğini taşıyor.Ocak ve mart ayındaki zamlardan sonra mayıs ayı ortasında bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünlerine yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zam gelmişti. Temmuz ayı başında ise bir içki grubuna ait şarap bazlı içecekler ve bazı kokteyllerin fiyatları yüzde 40 oranında artmıştı.

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alkol, zam