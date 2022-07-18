https://tr.sputniknews.com/20220718/yuksek-alkollu-ickilere-zam-1058825560.html
Yüksek alkollü içkilere zam
Yüksek alkollü içkilere zam
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bugün itibarıyla bir içki grubuna ait ithal şarap, vodka, viski ve likör ürünlerine zam geldiğini söyledi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T11:57+0300
2022-07-18T11:57+0300
2022-07-18T12:01+0300
yaşam
alkol
zam
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Sozcu.com.tr’ye konuşan Aybaş, zam oranının ortalama yüzde 15-20 aralığında değiştiğini ifade etti.Söz konusu fiyat artışları, sene başından bu yana beşinci zam olma özelliğini taşıyor.Ocak ve mart ayındaki zamlardan sonra mayıs ayı ortasında bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünlerine yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zam gelmişti. Temmuz ayı başında ise bir içki grubuna ait şarap bazlı içecekler ve bazı kokteyllerin fiyatları yüzde 40 oranında artmıştı.
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alkol, zam
Yüksek alkollü içkilere zam
11:57 18.07.2022 (güncellendi: 12:01 18.07.2022) Abone ol
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bugün itibarıyla bir içki grubuna ait ithal şarap, vodka, viski ve likör ürünlerine zam geldiğini söyledi.
Sozcu.com.tr’ye konuşan Aybaş, zam oranının ortalama yüzde 15-20 aralığında değiştiğini ifade etti.
Söz konusu fiyat artışları, sene başından bu yana beşinci zam olma özelliğini taşıyor.
Ocak ve mart ayındaki zamlardan sonra mayıs ayı ortasında bazı rakı, viski, votka ve şarap ürünlerine yüzde 12 ila yüzde 23 aralığında zam gelmişti. Temmuz ayı başında ise bir içki grubuna ait şarap bazlı içecekler ve bazı kokteyllerin fiyatları yüzde 40 oranında artmıştı.