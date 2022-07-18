https://tr.sputniknews.com/20220718/yunan-savunma-bakani-abd-savunma-bakani-austinden-f-35-savas-ucagi-istedi-1058854315.html

Yunan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı Austin’den F-35 savaş uçağı istedi

Yunan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı Austin’den F-35 savaş uçağı istedi

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’den F-35 savaş uçaklarının Yunanistan’a satılmasını istedi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T23:38+0300

2022-07-18T23:38+0300

2022-07-18T23:38+0300

savunma

abd

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f35

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Austin, Pentagon’da Panagiotopoulos ile görüştü.Görüşme öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Austin, ABD ile Yunanistan arasındaki savunma iş birliğinin "hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu" söyledi.Austin, "Güncellenen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşmaları ülkelerimizin ortak barış ve güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığı gösteriyor ve bunlar NATO’nun bölgeye stratejik giriş hedeflerini desteklemek üzere Yunanistan’daki Amerikan askeri varlığının artırılmasına imkan sağladı." diye konuştu.Yunan Bakan Austin’den F-35 istediPanagiotopoulos ise ABD ile ülkesi arasındaki savuma iş birliğinin "son yılların en yüksek seviyesine çıktığını" söyledi.Yunan Bakan, Rusya’yı "saldırgan" olarak tanımlarken bu ülkeye karşı "her türlü adımı atmaya" ve "Ukrayna’ya her türlü yardımı yapmaya" hazır olduklarını belirtti.Ülke ismi vermeden "revizyonizm" suçlamasında bulunan Panagiotopoulos, şöyle konuştu:Panagiotopoulos, görüşmenin ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkileri daha da derinleştirme imkanı sağlayacağını umduğunu belirterek Austin’e "Bu ortaklığın şüphesiz yeni bir köşe taşı da ABD ile Yunanistan Silahlı Kuvvetleri arasındaki etkileşimi, koordinasyonu ve ortak çalışabilirliği artıracak son teknoloji F-35 savaş uçağının Yunanistan tarafından satın alınması olacaktır." dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220629/yunanistandan-abdye-f-35-mektubu-1058116467.html

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