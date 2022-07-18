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Yunan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı Austin’den F-35 savaş uçağı istedi
Yunan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı Austin’den F-35 savaş uçağı istedi
Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’den F-35 savaş uçaklarının Yunanistan’a satılmasını istedi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T23:38+0300
2022-07-18T23:38+0300
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Austin, Pentagon’da Panagiotopoulos ile görüştü.Görüşme öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Austin, ABD ile Yunanistan arasındaki savunma iş birliğinin "hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu" söyledi.Austin, "Güncellenen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşmaları ülkelerimizin ortak barış ve güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığı gösteriyor ve bunlar NATO’nun bölgeye stratejik giriş hedeflerini desteklemek üzere Yunanistan’daki Amerikan askeri varlığının artırılmasına imkan sağladı." diye konuştu.Yunan Bakan Austin’den F-35 istediPanagiotopoulos ise ABD ile ülkesi arasındaki savuma iş birliğinin "son yılların en yüksek seviyesine çıktığını" söyledi.Yunan Bakan, Rusya’yı "saldırgan" olarak tanımlarken bu ülkeye karşı "her türlü adımı atmaya" ve "Ukrayna’ya her türlü yardımı yapmaya" hazır olduklarını belirtti.Ülke ismi vermeden "revizyonizm" suçlamasında bulunan Panagiotopoulos, şöyle konuştu:Panagiotopoulos, görüşmenin ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkileri daha da derinleştirme imkanı sağlayacağını umduğunu belirterek Austin’e "Bu ortaklığın şüphesiz yeni bir köşe taşı da ABD ile Yunanistan Silahlı Kuvvetleri arasındaki etkileşimi, koordinasyonu ve ortak çalışabilirliği artıracak son teknoloji F-35 savaş uçağının Yunanistan tarafından satın alınması olacaktır." dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220629/yunanistandan-abdye-f-35-mektubu-1058116467.html
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abd, yunanistan, f35

Yunan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı Austin’den F-35 savaş uçağı istedi

23:38 18.07.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMNikolaos Panagiotopoulos ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin
Nikolaos Panagiotopoulos ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’den F-35 savaş uçaklarının Yunanistan’a satılmasını istedi.
Austin, Pentagon’da Panagiotopoulos ile görüştü.
Görüşme öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Austin, ABD ile Yunanistan arasındaki savunma iş birliğinin "hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu" söyledi.
Austin, "Güncellenen ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İş Birliği Anlaşmaları ülkelerimizin ortak barış ve güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığı gösteriyor ve bunlar NATO’nun bölgeye stratejik giriş hedeflerini desteklemek üzere Yunanistan’daki Amerikan askeri varlığının artırılmasına imkan sağladı." diye konuştu.

Yunan Bakan Austin’den F-35 istedi

Panagiotopoulos ise ABD ile ülkesi arasındaki savuma iş birliğinin "son yılların en yüksek seviyesine çıktığını" söyledi.
Yunan Bakan, Rusya’yı "saldırgan" olarak tanımlarken bu ülkeye karşı "her türlü adımı atmaya" ve "Ukrayna’ya her türlü yardımı yapmaya" hazır olduklarını belirtti.
Ülke ismi vermeden "revizyonizm" suçlamasında bulunan Panagiotopoulos, şöyle konuştu:
"Revizyonizm, ister uluslararası hukuk düzenini düzenleyen temel kuralların sorgulanması şekliye ortaya konulsun, ister uluslararası kabul görmüş sınırları değiştirme arayışı olarak ifade edilsin veya çoğu zaman olduğu gibi her ikisi olarak tezahür etsin, ABD, Yunanistan ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın çıkarları için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Revizyonizm hakim olmamalıdır. İlkelerin farkında olmalı ve olumsuz emsallerden kaçınmaya kararlı olmalıyız ve bu tür yasa dışı ve istikrarsızlaştırıcı davranışlara kalkışanlara karşı ortak bir duruş sergilemeliyiz. Temel ortak hedef, öncelikle uluslararası hukuka ve aynı zamanda iyi komşuluk ilişkilerine dayanan uluslararası hukuk düzeninin korunması olmalıdır."
Panagiotopoulos, görüşmenin ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkileri daha da derinleştirme imkanı sağlayacağını umduğunu belirterek Austin’e "Bu ortaklığın şüphesiz yeni bir köşe taşı da ABD ile Yunanistan Silahlı Kuvvetleri arasındaki etkileşimi, koordinasyonu ve ortak çalışabilirliği artıracak son teknoloji F-35 savaş uçağının Yunanistan tarafından satın alınması olacaktır." dedi.
F-35 - savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2022
SAVUNMA
Yunanistan’dan ABD’ye F-35 mektubu
29 Haziran , 23:00
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