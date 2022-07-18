https://tr.sputniknews.com/20220718/yunanistanda-devlet-medya-kuruluslari-24-saatlik-grev-baslatti-1058844176.html

Yunanistan’da devlet medya kuruluşları 24 saatlik grev başlattı

Yunanistan’da devlet medya kuruluşları 24 saatlik grev başlattı

Yunanistan devlet medyası kuruluşları, sendika üyesi gazeteciler ve medya çalışanları için daha yüksek ücret talebiyle 24 saatlik grev başlattı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T19:29+0300

2022-07-18T19:29+0300

2022-07-18T19:29+0300

grev

yunanistan

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medya

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Greve Yunan Radyo Televizyonu ERT, Atina-Makedon Haber Ajansı AMNA, belediye radyoları ve televizyon kanalları, devlet dairelerinin basın servisleri, bilgi ve iletişim genel sekreterliği katılıyor.Bu sabah saat 05.30’da başlayan grev, yarın saat 05.30’a kadar devam edecek. Bu zaman diliminde medya kuruluşları haber yayınlamayacak.Protesto eylemine katılan medya çalışanları sendikasından yapılan açıklamada, hükümetin mali kanadının devlet medyasında çalışan gazetecilerin adil ücret taleplerini karşılamayı reddetmeyi sürdürdüğü ve sadece bazı avantajlar sunduğu belirtildi.“Görüşmelere kapıyı kapatmıyoruz ve gerçek bir artış konusunda ısrar ediyoruz. Maaş ile ilgili olmayan yardımlar, gerçek ödeneklere uzun süredir beklediğimiz bir ektir” denilen açıklamada, “Devlet medya çalışanları olarak hepimiz grevdeyiz ve düzgün muamele talep ediyoruz. Adil taleplerimizi savunuyoruz” vurgusu yapıldı.

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grev, yunanistan, medya