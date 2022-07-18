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https://tr.sputniknews.com/20220718/yunanistanda-devlet-medya-kuruluslari-24-saatlik-grev-baslatti-1058844176.html
Yunanistan’da devlet medya kuruluşları 24 saatlik grev başlattı
Yunanistan’da devlet medya kuruluşları 24 saatlik grev başlattı
Yunanistan devlet medyası kuruluşları, sendika üyesi gazeteciler ve medya çalışanları için daha yüksek ücret talebiyle 24 saatlik grev başlattı. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T19:29+0300
2022-07-18T19:29+0300
grev
yunanistan
dünya
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Greve Yunan Radyo Televizyonu ERT, Atina-Makedon Haber Ajansı AMNA, belediye radyoları ve televizyon kanalları, devlet dairelerinin basın servisleri, bilgi ve iletişim genel sekreterliği katılıyor.Bu sabah saat 05.30’da başlayan grev, yarın saat 05.30’a kadar devam edecek. Bu zaman diliminde medya kuruluşları haber yayınlamayacak.Protesto eylemine katılan medya çalışanları sendikasından yapılan açıklamada, hükümetin mali kanadının devlet medyasında çalışan gazetecilerin adil ücret taleplerini karşılamayı reddetmeyi sürdürdüğü ve sadece bazı avantajlar sunduğu belirtildi.“Görüşmelere kapıyı kapatmıyoruz ve gerçek bir artış konusunda ısrar ediyoruz. Maaş ile ilgili olmayan yardımlar, gerçek ödeneklere uzun süredir beklediğimiz bir ektir” denilen açıklamada, “Devlet medya çalışanları olarak hepimiz grevdeyiz ve düzgün muamele talep ediyoruz. Adil taleplerimizi savunuyoruz” vurgusu yapıldı.
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grev, yunanistan, medya

Yunanistan’da devlet medya kuruluşları 24 saatlik grev başlattı

19:29 18.07.2022
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKIYunanistan - Yunanistan bayrağı - Yunanistan bayrak
Yunanistan - Yunanistan bayrağı - Yunanistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKI
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Yunanistan devlet medyası kuruluşları, sendika üyesi gazeteciler ve medya çalışanları için daha yüksek ücret talebiyle 24 saatlik grev başlattı.
Greve Yunan Radyo Televizyonu ERT, Atina-Makedon Haber Ajansı AMNA, belediye radyoları ve televizyon kanalları, devlet dairelerinin basın servisleri, bilgi ve iletişim genel sekreterliği katılıyor.
Bu sabah saat 05.30’da başlayan grev, yarın saat 05.30’a kadar devam edecek. Bu zaman diliminde medya kuruluşları haber yayınlamayacak.
Protesto eylemine katılan medya çalışanları sendikasından yapılan açıklamada, hükümetin mali kanadının devlet medyasında çalışan gazetecilerin adil ücret taleplerini karşılamayı reddetmeyi sürdürdüğü ve sadece bazı avantajlar sunduğu belirtildi.
“Görüşmelere kapıyı kapatmıyoruz ve gerçek bir artış konusunda ısrar ediyoruz. Maaş ile ilgili olmayan yardımlar, gerçek ödeneklere uzun süredir beklediğimiz bir ektir” denilen açıklamada, “Devlet medya çalışanları olarak hepimiz grevdeyiz ve düzgün muamele talep ediyoruz. Adil taleplerimizi savunuyoruz” vurgusu yapıldı.
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