https://tr.sputniknews.com/20220718/yunanistanda-dusen-ucagin-murettebatinin-cesetleri-bulundu-1058816163.html

Yunanistan'da düşen Ukraynalı firmaya ait kargo uçağının mürettebatına ait cesetler bulundu

Yunanistan'da düşen Ukraynalı firmaya ait kargo uçağının mürettebatına ait cesetler bulundu

Yunanistan'ın Kavala kentine cumartesi gecesi düşen Ukraynalı firmaya ait, Antonov An-12 tipi kargo uçağının enkazındaki cesetlere ulaşıldığı bildirildi. Düşen... 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T00:09+0300

2022-07-18T00:09+0300

2022-07-18T00:25+0300

yunanistan

kargo uçağı

dünya

ukrayna

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Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, düşen uçaktaki Ukraynalı 8 kişilik mürettebatın cesetlerine ulaşıldı. Cesetler, incelemelerin ardından Gümülcine Devlet Hastanesi'ne gönderildi.Uzmanlarca yapılan incelemelerde uçağın düştüğü bölgede tehlikeli madde tespit edilmedi.​​​​​​​Pilot motor arızası nedeniyle acil iniş izni istemiştiUkraynalı firmaya ait Antonov An-12 tipi kargo uçağı dün gece Yunanistan'ın kuzeyindeki Kavala kentine düşmüştü.Pilot, kaza öncesinde uçağın motorunda arıza olduğunu bildirerek acil iniş izni istemişti ancak havaalanına varamadan motor havada alev almış ve uçak Kavala'da yerleşim bölgesine yakın bir alana düşmüştü.Görgü tanıkları uçağın düşmesinin hemen ardından çok sayıda patlama sesi duyulduğunu ve yangın başladığını aktarmıştı.Bölgede özel güvenlik önlemleri alınmıştıİklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturulduğu ifade edilmişti.Açıklamada, kaza yerine yakın Antifilippoi ve Palaiohori sakinlerinden, uçağın düşmesi nedeniyle oluşan dumandan korunmak amacıyla cam ve kapılarını kapalı tutması istenmişti. Bölge sakinlerine, olay yerine yaklaşmaması ve yetkililerin talimatlarına uyması yönünde uyarı yapılmıştı.Uçakta 11,5 ton askeri malzeme bulunuyorduSırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic'in yaptığı açıklamaya göre, Sırbistan'ın Niş kentinden yerel saatle 20.40'ta kalkan uçağın hedefi Bangladeş'ti.Amman, Riyad ve Ahmedabad'a da uğraması planlanan uçak, Bangladeş Savunma Bakanlığı'nın alıcısı olduğu ve Sırbistan'da özel bir firmanın ürettiği, içerisinde mayınların da bulunduğu 11,5 ton askeri malzeme taşıyordu.Stefanovic, söz konusu patlayıcı malzemenin ihracatının yasalara uygun şekilde yapıldığını belirterek, Sırbistan Savunma Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alındığını ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220717/yunanistanin-kuzeyinde-antonov-kargo-ucagi-dustu-1058791883.html

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yunanistan, kargo uçağı, ukrayna