https://tr.sputniknews.com/20220718/zelenskiy-ukrayna-bassavcisini-ve-guvenlik-servisi-baskanini-gorevden-aldi-1058816369.html

Zelenskiy, Ukrayna başsavcısını ve güvenlik servisi başkanını görevden aldı

Zelenskiy, Ukrayna başsavcısını ve güvenlik servisi başkanını görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Başsavcı İrina Venediktova’yı ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Ivan Bakanov'u görevden aldığı öğrenildi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-18T00:12+0300

2022-07-18T00:12+0300

2022-07-18T00:12+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

ukrayna

görevden alma

ivan bakanov

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Strana.ua portalının ilgili kararnamelere atıfta bulunarak bildirdiği üzere Zelenskiy, Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova’yı ve SBU Başkanı Ivan Bakanov'u görevden aldı.Belgelerde belirtildiği üzere Zelenskiy, Bakanov’u Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Disiplin Tüzüğü'nün 47. maddesi uyarınca görevden aldı. Venediktova'nın görevine ise ‘Sıkıyönetim Hukuki Düzeni Hakkında’ adlı yasa uyarınca son verildi. Zelenskiy, Telegram kanalı üzerinden paylaştığı bir video mesajda yetkili kişilerin görevden alınmasının kurum çalışanlarının vatana ihanet olayları ile bağlantılı olduğunu, vatana ihanet ve işbirlikçi faaliyetlere ilişkin maddeler kapsamında 651 ceza davasının kayda alındığını söyledi.Ukrayna lideri, ulusal güvenliğe karşı bunca suçun yanı sıra ‘Ukrayna kolluk kuvvetleri çalışanları ile Rusya özel servisleri arasında kaydedilen bağlantıların ilgili yöneticilere yönelik çok ciddi sorulara neden olduğunu’ vurguladı.Mart 2020'den beri görevde olan Venediktova, daha önce Devlet Soruşturma Bürosu Müdür Vekili görevini yerine getirmişti. Ukrayna liderinin eski dostu olan Bakanov, Zelenskiy’in seçim kampanyasına başkanlık etmişti ve 2017-2019 döneminde Halkın Hizmetkarı partisinin başkanlığını yapmıştı. Bakanov, 2019 ağustos ayında SBU Başkanlığı görevine getirilmişti.

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vladimir zelenskiy, ukrayna, görevden alma, ivan bakanov