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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220718/zelenskiy-ukrayna-bassavcisini-ve-guvenlik-servisi-baskanini-gorevden-aldi-1058816369.html
Zelenskiy, Ukrayna başsavcısını ve güvenlik servisi başkanını görevden aldı
Zelenskiy, Ukrayna başsavcısını ve güvenlik servisi başkanını görevden aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Başsavcı İrina Venediktova’yı ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Ivan Bakanov'u görevden aldığı öğrenildi. 18.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-18T00:12+0300
2022-07-18T00:12+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
görevden alma
ivan bakanov
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Strana.ua portalının ilgili kararnamelere atıfta bulunarak bildirdiği üzere Zelenskiy, Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova’yı ve SBU Başkanı Ivan Bakanov'u görevden aldı.Belgelerde belirtildiği üzere Zelenskiy, Bakanov’u Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Disiplin Tüzüğü'nün 47. maddesi uyarınca görevden aldı. Venediktova'nın görevine ise ‘Sıkıyönetim Hukuki Düzeni Hakkında’ adlı yasa uyarınca son verildi. Zelenskiy, Telegram kanalı üzerinden paylaştığı bir video mesajda yetkili kişilerin görevden alınmasının kurum çalışanlarının vatana ihanet olayları ile bağlantılı olduğunu, vatana ihanet ve işbirlikçi faaliyetlere ilişkin maddeler kapsamında 651 ceza davasının kayda alındığını söyledi.Ukrayna lideri, ulusal güvenliğe karşı bunca suçun yanı sıra ‘Ukrayna kolluk kuvvetleri çalışanları ile Rusya özel servisleri arasında kaydedilen bağlantıların ilgili yöneticilere yönelik çok ciddi sorulara neden olduğunu’ vurguladı.Mart 2020'den beri görevde olan Venediktova, daha önce Devlet Soruşturma Bürosu Müdür Vekili görevini yerine getirmişti. Ukrayna liderinin eski dostu olan Bakanov, Zelenskiy’in seçim kampanyasına başkanlık etmişti ve 2017-2019 döneminde Halkın Hizmetkarı partisinin başkanlığını yapmıştı. Bakanov, 2019 ağustos ayında SBU Başkanlığı görevine getirilmişti.
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vladimir zelenskiy, ukrayna, görevden alma, ivan bakanov

Zelenskiy, Ukrayna başsavcısını ve güvenlik servisi başkanını görevden aldı

00:12 18.07.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Başsavcı İrina Venediktova’yı ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Ivan Bakanov'u görevden aldığı öğrenildi.
Strana.ua portalının ilgili kararnamelere atıfta bulunarak bildirdiği üzere Zelenskiy, Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova’yı ve SBU Başkanı Ivan Bakanov'u görevden aldı.
Belgelerde belirtildiği üzere Zelenskiy, Bakanov’u Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Disiplin Tüzüğü'nün 47. maddesi uyarınca görevden aldı. Venediktova'nın görevine ise ‘Sıkıyönetim Hukuki Düzeni Hakkında’ adlı yasa uyarınca son verildi. Zelenskiy, Telegram kanalı üzerinden paylaştığı bir video mesajda yetkili kişilerin görevden alınmasının kurum çalışanlarının vatana ihanet olayları ile bağlantılı olduğunu, vatana ihanet ve işbirlikçi faaliyetlere ilişkin maddeler kapsamında 651 ceza davasının kayda alındığını söyledi.
Ukrayna lideri, ulusal güvenliğe karşı bunca suçun yanı sıra ‘Ukrayna kolluk kuvvetleri çalışanları ile Rusya özel servisleri arasında kaydedilen bağlantıların ilgili yöneticilere yönelik çok ciddi sorulara neden olduğunu’ vurguladı.
Mart 2020'den beri görevde olan Venediktova, daha önce Devlet Soruşturma Bürosu Müdür Vekili görevini yerine getirmişti. Ukrayna liderinin eski dostu olan Bakanov, Zelenskiy’in seçim kampanyasına başkanlık etmişti ve 2017-2019 döneminde Halkın Hizmetkarı partisinin başkanlığını yapmıştı. Bakanov, 2019 ağustos ayında SBU Başkanlığı görevine getirilmişti.
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