https://tr.sputniknews.com/20220719/abd-disisleri-bakanligindan-kasikcinin-avukatinin-baede-gozaltina-alinmasina-iliskin-aciklama-1058859768.html

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kaşıkçı'nın avukatının BAE'de gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kaşıkçı'nın avukatının BAE'de gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın avukatı Asim Gafur'un Dubai Havalimanı'nda gözaltına alınmasının Kaşıkçı davasıyla ilişkili olduğuna dair... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T02:31+0300

2022-07-19T02:31+0300

2022-07-19T02:31+0300

abd

türkiye

asim gafur

suudi arabistan

istanbul

cemal kaşıkçı

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2018'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın avukatı ve ABD vatandaşı Asim Gafur'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) göz altına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Price, konuyu en üst düzey BAE makamları nezdinde gündeme getirdiklerini ve söz konusu gözaltı olayına ilişkin izahat beklediklerini söyledi. ABD'li diplomatlarının gözaltına alındığından beri Gafur'la birkaç kez görüştüğünü anlatan Price, ABD diplomatlarının bugünkü sanal duruşmayı da izlediklerini söyledi.Price, Gafur'a yönelik suçlamalara ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: ABD'ye destek vermiş Afganların özel vize başvurularına kolaylıkPrice, ABD Dışişleri Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın Afganistan işgali sırasında ABD ordusuna destek vermiş Afganların ABD'ye gelmek üzere aldıkları "Özel Göçmen Vizesi" başvurularında kolaylık sağlamak üzere değişiklikler yaptığını duyurdu.Sözcü, ABD'ye özel vize için başvuracak kişilerin artık İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) ile Özel Göçmen Statüsü Dilekçesi olan I-360 Formunu doldurmalarının gerekmeyeceğini bunun yerine sadece Dışişleri Bakanlığının nezdindeki DS-157 kodlu formu dolduracaklarını söyledi. Bu değişikliğin güvenlik için tarama sürecinde herhangi bir gevşemeye neden olmadığını belirten Price, şunları kaydetti:

türkiye

suudi arabistan

istanbul

birleşik arap emirlikleri (bae)

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abd, asim gafur, suudi arabistan, istanbul, cemal kaşıkçı, birleşik arap emirlikleri (bae)