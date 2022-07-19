https://tr.sputniknews.com/20220719/abd-disisleri-bakanligindan-kasikcinin-avukatinin-baede-gozaltina-alinmasina-iliskin-aciklama-1058859768.html
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kaşıkçı'nın avukatının BAE'de gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kaşıkçı'nın avukatının BAE'de gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
ABD Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın avukatı Asim Gafur'un Dubai Havalimanı'nda gözaltına alınmasının Kaşıkçı davasıyla ilişkili olduğuna dair... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T02:31+0300
2022-07-19T02:31+0300
2022-07-19T02:31+0300
abd
türkiye
asim gafur
suudi arabistan
istanbul
cemal kaşıkçı
birleşik arap emirlikleri (bae)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1044280160_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a16afedd4b17d966ffd81d4be896eb1.jpg
Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2018'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın avukatı ve ABD vatandaşı Asim Gafur'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) göz altına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Price, konuyu en üst düzey BAE makamları nezdinde gündeme getirdiklerini ve söz konusu gözaltı olayına ilişkin izahat beklediklerini söyledi. ABD'li diplomatlarının gözaltına alındığından beri Gafur'la birkaç kez görüştüğünü anlatan Price, ABD diplomatlarının bugünkü sanal duruşmayı da izlediklerini söyledi.Price, Gafur'a yönelik suçlamalara ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: ABD'ye destek vermiş Afganların özel vize başvurularına kolaylıkPrice, ABD Dışişleri Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın Afganistan işgali sırasında ABD ordusuna destek vermiş Afganların ABD'ye gelmek üzere aldıkları "Özel Göçmen Vizesi" başvurularında kolaylık sağlamak üzere değişiklikler yaptığını duyurdu.Sözcü, ABD'ye özel vize için başvuracak kişilerin artık İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) ile Özel Göçmen Statüsü Dilekçesi olan I-360 Formunu doldurmalarının gerekmeyeceğini bunun yerine sadece Dışişleri Bakanlığının nezdindeki DS-157 kodlu formu dolduracaklarını söyledi. Bu değişikliğin güvenlik için tarama sürecinde herhangi bir gevşemeye neden olmadığını belirten Price, şunları kaydetti:
türkiye
suudi arabistan
istanbul
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1044280160_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8bea2a2514a1dab03734f8c31fc96f87.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, asim gafur, suudi arabistan, istanbul, cemal kaşıkçı, birleşik arap emirlikleri (bae)
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Kaşıkçı'nın avukatının BAE'de gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın avukatı Asim Gafur'un Dubai Havalimanı'nda gözaltına alınmasının Kaşıkçı davasıyla ilişkili olduğuna dair bir emare görmediklerini açıkladı.
Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2018'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın avukatı ve ABD vatandaşı Asim Gafur'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) göz altına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Price, konuyu en üst düzey BAE makamları nezdinde gündeme getirdiklerini ve söz konusu gözaltı olayına ilişkin izahat beklediklerini söyledi. ABD'li diplomatlarının gözaltına alındığından beri Gafur'la birkaç kez görüştüğünü anlatan Price, ABD diplomatlarının bugünkü sanal duruşmayı da izlediklerini söyledi.
Price, Gafur'a yönelik suçlamalara ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:
"Bu konuda sizi Emirlik makamlarına yönlendirmek durumundayım. Ancak (Asim Gafur'un) gözaltına alınmasının Cemal Kaşıkçı ile ilişkili olduğuna dair bir emare görmedik. Bilgi toplamaya ve ziyaretlere devam ediyoruz. Dediğim gibi üst düzeylerde konuyu gündeme getirdik ve Gafur'un adil bir şekilde yargılanması için elimizden geleni yapıyoruz."
ABD'ye destek vermiş Afganların özel vize başvurularına kolaylık
Price, ABD Dışişleri Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın Afganistan işgali sırasında ABD ordusuna destek vermiş Afganların ABD'ye gelmek üzere aldıkları "Özel Göçmen Vizesi" başvurularında kolaylık sağlamak üzere değişiklikler yaptığını duyurdu.
Sözcü, ABD'ye özel vize için başvuracak kişilerin artık İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) ile Özel Göçmen Statüsü Dilekçesi olan I-360 Formunu doldurmalarının gerekmeyeceğini bunun yerine sadece Dışişleri Bakanlığının nezdindeki DS-157 kodlu formu dolduracaklarını söyledi. Bu değişikliğin güvenlik için tarama sürecinde herhangi bir gevşemeye neden olmadığını belirten Price, şunları kaydetti:
"Programı daha verimli hale getirmek için süregelen çabalarımızın bir parçası olan bu yeni kolaylaştırılmış süreç, başvuru sahiplerinin önündeki engellerin kaldırılmasına ve başvuru sürelerinin kısaltılmasına yardımcı olacaktır."