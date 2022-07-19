https://tr.sputniknews.com/20220719/abd-temsilciler-meclisi-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligini-onaylandi-1058885754.html
ABD Temsilciler Meclisi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylandı
ABD Temsilciler Meclisi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylandı
ABD Temsilciler Meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını destekleyen karar taslağını kabul etti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T16:48+0300
2022-07-19T16:48+0300
2022-07-19T16:48+0300
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abd temsilciler meclisi
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ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin karar tasarısı oylandı.Karar, Meclis'in 394 üyesinden onay aldı. Bununla birlikte Cumhuriyetçilerden 18 ve Demokratlardan 2 üye karara 'ret' oyu verdi.Taslak metinde, Stockholm ve Helsinki'nin kararına desteğin yanı sıra, 2014 yılındaki Galler Zirvesi'nde NATO üyelerinin gayri safi yurt içi (GSYİH) gelirlerinin yüzde 2'sini askeri harcamalara ayırma yönünde verdikleri taahhüde uymaları çağrısı yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220718/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasinda-aciklama-yapiyor-1058839303.html
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ABD Temsilciler Meclisi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylandı
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ABD Temsilciler Meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını destekleyen karar taslağını kabul etti.
ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin karar tasarısı oylandı.
Karar, Meclis'in 394 üyesinden onay aldı. Bununla birlikte Cumhuriyetçilerden 18 ve Demokratlardan 2 üye karara 'ret' oyu verdi.
Taslak metinde, Stockholm ve Helsinki'nin kararına desteğin yanı sıra, 2014 yılındaki Galler Zirvesi'nde NATO üyelerinin gayri safi yurt içi (GSYİH) gelirlerinin yüzde 2'sini askeri harcamalara ayırma yönünde verdikleri taahhüde uymaları çağrısı yer alıyor.