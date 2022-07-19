https://tr.sputniknews.com/20220719/abd-temsilciler-meclisi-finlandiya-ve-isvecin-nato-uyeligini-onaylandi-1058885754.html

ABD Temsilciler Meclisi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını destekleyen karar taslağını kabul etti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T16:48+0300

2022-07-19T16:48+0300

2022-07-19T16:48+0300

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ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin karar tasarısı oylandı.Karar, Meclis'in 394 üyesinden onay aldı. Bununla birlikte Cumhuriyetçilerden 18 ve Demokratlardan 2 üye karara 'ret' oyu verdi.Taslak metinde, Stockholm ve Helsinki'nin kararına desteğin yanı sıra, 2014 yılındaki Galler Zirvesi'nde NATO üyelerinin gayri safi yurt içi (GSYİH) gelirlerinin yüzde 2'sini askeri harcamalara ayırma yönünde verdikleri taahhüde uymaları çağrısı yer alıyor.

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