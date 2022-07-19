https://tr.sputniknews.com/20220719/abd-temsilciler-meclisinin-f-16-karari-turkiyenin-egemenligine-acik-bir-tehdittir-1058892633.html

‘ABD Temsilciler Meclisi’nin F-16 kararı Türkiye’nin egemenliğine açık bir tehdittir’

‘ABD Temsilciler Meclisi’nin F-16 kararı Türkiye’nin egemenliğine açık bir tehdittir’

ABD Başkanı Joe Biden’ın NATO zirvesinde Türkiye’ye F-16 satışına destek vermesinin hemen ardından ABD Temsilciler Meclisi’nden savaş jetlerinin satışı... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T20:07+0300

2022-07-19T20:07+0300

2022-07-19T20:07+0300

görüş

türkiye

abd

f-16

joe biden

recep tayyip erdoğan

abd temsilciler meclisi

abd kongresi

anıl şahin

turan salcı

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ABD tarafından F-35 projesinden çıkarılan Türkiye, Milli Muharip Uçak (MMU) projesi tamamlanana kadar ‘ara uçak’ ihtiyaçlarını karşılamak için yine ABD’den ABD'den 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak için talepte bulunmuştu.Türkiye’ye F-16 satışının gerçekleştirilmemesi için ABD Temsilciler Meclisi ve ABD Kongresi’nden birçok isim Biden’a mektup yazarken Madrid'deki NATO Liderler Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Biden, 30 Haziran'daki basın toplantısında Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarını satmaları gerektiğini, bunun için ABD Kongresinden onay alabileceklerini söylemişti.Ancak Biden’ın bu açıklamasının hemen ardından ABD Temsilciler Meclisi’nden dikkat çeken bir karar çıktı. Demokrat Chris Pappas ve Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısına göre ABD Başkanının söz konusu satışların ulusal çıkarlara uygun olduğunu onaylaması ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğini dair garanti verilmesi şartı getirildi.Miçotakis’den ‘gözden geçirin’ çağrısıYunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de Mayıs ayında Kongre'nin ortak oturumunda yaptığı konuşmada ABD'ye, "NATO'nun güneydoğu kanadında istikrarsızlığa katkıda bulunabilecek" savunma ekipmanı satışıyla ilgili kararların dikkatle gözden geçirilmesi çağrısı yapmıştı. Bu çıkışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan başbakanın verdiği sözleri tutmadığını belirterek “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok” açıklamasıyla ilişkileri kesmişti.Akar: ABD’nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruzGelinen süreçte Türkiye’ye yönelik F-16 satışı gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği halen belirsizliğini koruyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 18 Temmuz’da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi’nin kararına atıfta bulunarak “Askeri yetkililer bunun farkında, çalışmalarımızı biliyorlar, biz de görüşlerimizi tüm görüşmelerimizde açıklıkla dile getiriyoruz. Türkiye güçlü bir devlet. 'Ben sana bunu veririm ama şunu yapmayacaksın' gibi şartlı bir şeyin olmaması gerekir. Askeri heyetler arası görüşmelerde mantıklı parametrelerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Süreç devam ediyor. Askeri, siyasi, diplomatik anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temennimiz aklıselimin hakim olması, makul, mantıklı çözümlerin ortaya çıkmasıdır” ifadelerini kullandı.Yunanistan'ın konuyu 'uluslararası ilişkiler normlarında izah edilemeyecek boyutlara' getirdiğini ifade eden Akar, ayrıca, "Yunanistan, Türkiye ve ABD askeri heyetleri arasında F-16 tedariki ve modernizasyonuna yönelik varılan mutabakata, çeşitli girişimlerle ellerinden geldiğince etki etmeye çalışıyor" diye konuştu.Akar, “ABD’nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz” ifadelerini de kullandı.‘Kongre ile Başkan, Türkiye'ye yönelik kararlar alınırken ters düşüyor’Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, ABD Temsilciler Meclisi’nin kararını “Tamamen Türkiye'nin egemenliğini hedef alan bir adım olarak görüyorum” diye değerlendirdi. Şahin, şunları ekledi:‘Türkiye’nin dört seçeneği var’Peki, Türkiye ABD’den F-16 tedariki gerçekleştiremediği takdirde nasıl adımlar atabilir? Şahin, MMU'nun ilk uçuşunu 2026 yılında gerçekleştirmesinin 2030’lu yıllarda envantere girmesinin planladığını hatırlatarak şunları söyledi:Typhoon tedariki öne çıkıyorAnıl Şahin, Türkiye’nin alternatiflerini “Diplomatik ve teknik açıdan baktığımızda, yeni uçağın NATO standardında ve aramızın iyi olduğu bir ülkeden alınması gerekiyor. Burada en iyi adaylar Rafale (Fransa) ve Typhoon (İngiltere). Ancak malum Fransa, Yunanistan'ın başlıca silah tedarikçisi. Rafale de sattı. Dolayısı geriye İngiltere'den Typhoon tedariki kalıyor diyebiliriz. Belli miktarda ikinci el Typhoon tedariki ile teslimat tarihi oldukça öne çekilebilir” diye anlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220714/abdden-turkiyeye-f-16-satisini-kisitlayan-karar-1058729670.html

https://tr.sputniknews.com/20220704/eurofighter-typhoon-ile-f-16-fighting-falcon-block-50-ucaklarinin-karsilastirmasi-1058211341.html

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türkiye, abd, f-16, joe biden, recep tayyip erdoğan, abd temsilciler meclisi, abd kongresi, anıl şahin, turan salcı