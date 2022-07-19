https://tr.sputniknews.com/20220719/adanada-baraj-golunun-uzerine-kacak-olarak-kurulan-barakalar-gunlugu-700-liradan-kiralaniyor-1058869698.html
Adana'da baraj gölünün üzerine kaçak olarak kurulan barakalar, günlüğü 700 liradan kiralanıyor
Adana'da baraj gölünün üzerine kaçak olarak kurulan barakalar, günlüğü 700 liradan kiralanıyor
Seyhan Baraj Gölü'ne korsan şekilde konulan barakalar, günlüğü 700 liradan kiralanıyor. Yetkiler, yapıların kaldırılması için harekete geçti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T11:58+0300
2022-07-19T11:58+0300
2022-07-19T11:58+0300
yaşam
adana
baraj
göl
baraka
haberler
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058869813_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_3a5ba65ebe1e477ae825eb3d9c98adda.jpg
Adana Seyhan Baraj Gölü’ndeki kaçak barakalar kaldırılacak.Kentin tam ortasında kalan ve çevresindeki yeşil alanlarla yaz aylarında cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü'nde irili ufaklı teknelerin yanı sıra yüzen baraka evler da ortaya çıktı.Barajda ilkel görüntü oluşturan barakaların sayıları her geçen gün artıyor.Üstelik barakalar, sosyal medyadan günlük 700 TL'ye kiralanıyor.Barakaları kiralayanların, gölde doğum günü ve evlilik teklifi gibi etkinlikler gerçekleştirdiği de belirtildi.DSİ: Gerekli çalışmalar başlatılacakYüzen barakaların izinsiz olduğunu açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) 6’ncı Bölge Müdürlüğü yetkilileri kaldırılması için girişimde bulundu.DSİ'den yapılan açıklamada şöyle denildi:"Bu yapılaşmaların ilgili resmiyeti idaremizde bulunmamaktadır. Bu yapılaşmalarla ilgili idaremiz tarafından verilen bir izin yoktur. Müdürlüğümüz, Adana Valiliği koordinasyonunda diğer kurumlarla iş birliği yaparak gerekli çalışmalar başlatılacaktır."
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/13/1058869813_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_fb62fc38af0a21b7edd3c90aeddd6f54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
adana, baraj, göl, baraka, haberler
Adana'da baraj gölünün üzerine kaçak olarak kurulan barakalar, günlüğü 700 liradan kiralanıyor
Abone ol
Seyhan Baraj Gölü'ne korsan şekilde konulan barakalar, günlüğü 700 liradan kiralanıyor. Yetkiler, yapıların kaldırılması için harekete geçti.
Adana Seyhan Baraj Gölü’ndeki kaçak barakalar kaldırılacak.
Kentin tam ortasında kalan ve çevresindeki yeşil alanlarla yaz aylarında cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü'nde irili ufaklı teknelerin yanı sıra yüzen baraka evler da ortaya çıktı.
Barajda ilkel görüntü oluşturan barakaların sayıları her geçen gün artıyor.
Üstelik barakalar, sosyal medyadan günlük 700 TL'ye kiralanıyor.
Barakaları kiralayanların, gölde doğum günü ve evlilik teklifi gibi etkinlikler gerçekleştirdiği de belirtildi.
DSİ: Gerekli çalışmalar başlatılacak
Yüzen barakaların izinsiz olduğunu açıklayan Devlet Su İşleri (DSİ) 6’ncı Bölge Müdürlüğü yetkilileri kaldırılması için girişimde bulundu.
DSİ'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bu yapılaşmaların ilgili resmiyeti idaremizde bulunmamaktadır. Bu yapılaşmalarla ilgili idaremiz tarafından verilen bir izin yoktur. Müdürlüğümüz, Adana Valiliği koordinasyonunda diğer kurumlarla iş birliği yaparak gerekli çalışmalar başlatılacaktır."