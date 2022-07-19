AK Parti, CHP'li belediyelerin performansını inceleyecek

AK Parti, CHP’li 11 büyükşehir belediyesi ile ilgili bir çalışma gerçekleştirecek. AK Parti kurmayları, İzmir’de 2019 yerel seçimleri öncesinde mevcuttaki belediye başkanının neleri vaat ettiğini ve bunlardan ne kadarını hayata geçirdiği konusunda değerlendirmeler yapacak.

Ayrıca, belediyelere bugüne kadar vatandaşların en çok şikayet ettiği konularla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığı ve hangi adımların atıldığı da araştırılacak. Ve kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Daha sonra hazırlanan rapor, kamuoyuna sunulacak.