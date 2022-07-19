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AK Parti, CHP'li belediyelerin performansını inceleyecek
AK Parti, CHP'li belediyelerin performansını inceleyecek
2023 seçimleri için bir yıldan az bir süre kalırken AK Parti'nin, CHP’li belediyelerin performansını incelemek için sahaya ineceği belirtildi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
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Yeni Şafak'ın haberine göre, AK Parti, İzmir, Ankara ve Adana'dan başlayarak CHP'li belediyelerin performansı hakkında incelemelerde bulunacak. Bu kapsamda çalışmaların ilk adresi İzmir olacak. AK Parti kurmayları 25 Temmuz’da İzmir’i yöneten CHP’li Tunç Soyer’in neleri vaat ettiğini, bunlardan ne kadarını hayata geçirdiğine odaklanacak. AK Parti’nin sonraki adresleri Ankara ve Adana olacak.Şikâyetler dinlenecek
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ak parti, chp, seçim

AK Parti, CHP'li belediyelerin performansını inceleyecek

07:15 19.07.2022
© AAİzmir - koronavirüs
İzmir - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
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2023 seçimleri için bir yıldan az bir süre kalırken AK Parti'nin, CHP’li belediyelerin performansını incelemek için sahaya ineceği belirtildi.
Yeni Şafak'ın haberine göre, AK Parti, İzmir, Ankara ve Adana'dan başlayarak CHP'li belediyelerin performansı hakkında incelemelerde bulunacak.
Bu kapsamda çalışmaların ilk adresi İzmir olacak. AK Parti kurmayları 25 Temmuz’da İzmir’i yöneten CHP’li Tunç Soyer’in neleri vaat ettiğini, bunlardan ne kadarını hayata geçirdiğine odaklanacak. AK Parti’nin sonraki adresleri Ankara ve Adana olacak.

Şikâyetler dinlenecek

AK Parti, CHP’li 11 büyükşehir belediyesi ile ilgili bir çalışma gerçekleştirecek. AK Parti kurmayları, İzmir’de 2019 yerel seçimleri öncesinde mevcuttaki belediye başkanının neleri vaat ettiğini ve bunlardan ne kadarını hayata geçirdiği konusunda değerlendirmeler yapacak.
Ayrıca, belediyelere bugüne kadar vatandaşların en çok şikayet ettiği konularla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığı ve hangi adımların atıldığı da araştırılacak. Ve kapsamlı bir rapor hazırlanacak. Daha sonra hazırlanan rapor, kamuoyuna sunulacak.
İzmir’deki değerlendirme toplantısını Ankara ve Adana takip edecek.
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