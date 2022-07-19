https://tr.sputniknews.com/20220719/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-canikliden-kilicdaroglu-hakkinda-suc-duyurusu-ve-tazminat-davasi-1058866480.html
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu ve tazminat davası
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu ve tazminat davası
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu ve 750.000 TL tutarında manevi tazminat... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T10:33+0300
2022-07-19T10:33+0300
2022-07-19T10:33+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
nurettin canikli
suç duyurusu
manevi tazminat
dava
tmsf
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak, 750.000 TL tutarında manevi tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu'nun TMSF şirketlerine yönelik yaptığı açıklamaları 'iftira' olarak niteleyen Canikli, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına da yazılı olarak yanıt verdi.Canikli, Başbakan Yardımcılığı yaptığı dönemde TMSF’nin kayyum olarak görevlendirilmesi sürecini ve bu süreçte şirketlerin üst düzey kamu görevlileri tarafından başarılı yönetilebilmesi için oluşturdukları denetim mekanizmasını izah etti.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220717/kilicdaroglu-akliniza-gele-gele-tirnakci-kemal-etiketi-gelmis-1058814499.html
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kemal kılıçdaroğlu, nurettin canikli, suç duyurusu, manevi tazminat, dava, tmsf
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu ve tazminat davası
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu ve 750.000 TL tutarında manevi tazminat davası açtı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak, 750.000 TL tutarında manevi tazminat davası açtı.
Kılıçdaroğlu'nun TMSF şirketlerine yönelik yaptığı açıklamaları
'iftira
' olarak niteleyen Canikli, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına da yazılı olarak yanıt verdi.
Canikli, Başbakan Yardımcılığı yaptığı dönemde TMSF’nin kayyum olarak görevlendirilmesi sürecini ve bu süreçte şirketlerin üst düzey kamu görevlileri tarafından başarılı yönetilebilmesi için oluşturdukları denetim mekanizmasını izah etti.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“TMSF’den sorumlu Bakan olarak görev yaptığı 24.05.2016-19.07.2017 tarihleri arasındaki Başbakan Yardımcılığı döneminde; yönetim kurulu üyelikleri, grup şirketlerin sayısının fazlalığına göre 3 ile 11 kişiden oluşan kamu-özel sektör dengesi üzerine oturtulmuş, yönetim kurulu başkanları üst kamu görevlileri arasından görevlendirilmiş, özel sektörden atananlar yönetim kurulu başkanı yapılmamıştır. Örneğin, kamuoyunda bugünlerde tartışma konusu olan Boydak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı, Fon Kurulu Üyesi Muhittin Gülal ve daha sonra da yine Fon Kurulu Üyesi Yılmaz Şener yapmışlardır. Koza Altın şirketinin yönetim kurulu başkanlığı, müvekkilin görev dönemi boyunca, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hakim Ergün Ergil tarafından yerine getirilmiştir. 04.07.2017 tarihi itibariyle, Fon Kurulunun ve Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) Makamının kararlarıyla büyük bölümü kamu personeli olmak üzere bu şirketlere toplam 312 kişi yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır."