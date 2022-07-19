AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu ve tazminat davası

“TMSF’den sorumlu Bakan olarak görev yaptığı 24.05.2016-19.07.2017 tarihleri arasındaki Başbakan Yardımcılığı döneminde; yönetim kurulu üyelikleri, grup şirketlerin sayısının fazlalığına göre 3 ile 11 kişiden oluşan kamu-özel sektör dengesi üzerine oturtulmuş, yönetim kurulu başkanları üst kamu görevlileri arasından görevlendirilmiş, özel sektörden atananlar yönetim kurulu başkanı yapılmamıştır. Örneğin, kamuoyunda bugünlerde tartışma konusu olan Boydak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı, Fon Kurulu Üyesi Muhittin Gülal ve daha sonra da yine Fon Kurulu Üyesi Yılmaz Şener yapmışlardır. Koza Altın şirketinin yönetim kurulu başkanlığı, müvekkilin görev dönemi boyunca, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hakim Ergün Ergil tarafından yerine getirilmiştir. 04.07.2017 tarihi itibariyle, Fon Kurulunun ve Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) Makamının kararlarıyla büyük bölümü kamu personeli olmak üzere bu şirketlere toplam 312 kişi yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır."