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AK Parti'den, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına ilişkin açıklama: Yerinde bir karar
AK Parti'den, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına ilişkin açıklama: Yerinde bir karar
Danıştay 10. Dairesi'nin, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine dair Cumhurbaşkanı kararının iptali istemini reddetmesini ilişkin AK Partili Yılmaz Tunç, "Yerinde... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T20:15+0300
2022-07-19T20:18+0300
türkiye
yılmaz tunç
istanbul sözleşmesi
danıştay
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AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Tunç, yaptığı yazılı açıklamayla Danıştay 10. Dairesinin, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali istemini reddetmesini değerlendirdi.Anayasa ve mevzuata göre, milletlerarası antlaşmayı onaylama-fesih yetkisinin Cumhurbaşkanına ait olduğuna işaret eden Tunç, "Onaylanması TBMM tarafından uygun bulunmasına bağlı olan antlaşmalarda ise TBMM uygun bulma kanunu çıkarır. Bu kanun gereğince de Cumhurbaşkanı uluslararası anlaşmayı onaylar ve Cumhurbaşkanın Kararı olarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer" bilgisini verdi.Uluslararası anlaşmanın fesih yetkisinin de Cumhurbaşkanına ait olduğuna dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti:
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yılmaz tunç, istanbul sözleşmesi, danıştay

AK Parti'den, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına ilişkin açıklama: Yerinde bir karar

20:15 19.07.2022 (güncellendi: 20:18 19.07.2022)
© DHAYılmaz Tunç
Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© DHA
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Danıştay 10. Dairesi'nin, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine dair Cumhurbaşkanı kararının iptali istemini reddetmesini ilişkin AK Partili Yılmaz Tunç, "Yerinde bir karar, tartışmaları sona erdirdi" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tunç, yaptığı yazılı açıklamayla Danıştay 10. Dairesinin, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali istemini reddetmesini değerlendirdi.
Anayasa ve mevzuata göre, milletlerarası antlaşmayı onaylama-fesih yetkisinin Cumhurbaşkanına ait olduğuna işaret eden Tunç, "Onaylanması TBMM tarafından uygun bulunmasına bağlı olan antlaşmalarda ise TBMM uygun bulma kanunu çıkarır. Bu kanun gereğince de Cumhurbaşkanı uluslararası anlaşmayı onaylar ve Cumhurbaşkanın Kararı olarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer" bilgisini verdi.
Uluslararası anlaşmanın fesih yetkisinin de Cumhurbaşkanına ait olduğuna dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti:
"Fesih durumunda onaylanması uygun bulunacak milletlerarası anlaşma ortadan kalktığı için TBMM'nin uygun bulma kanunu konusuz kalıyor. Bu durumda TBMM'nin yapacağı bir işlem bulunmuyor. Meclisin işlemi 'onaylanmasını uygun bulma' işlemi. Feshin uygun bulunması gibi bir zorunluluk ne Anayasamızda ne de ilgili mevzuatımızda var. Bu nedenle Danıştay kararı yerinde bir karar ve hukuki dayanaktan yoksun olan tartışmaları sona erdirdi."
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