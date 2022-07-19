AK Parti'den, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına ilişkin açıklama: Yerinde bir karar

"Fesih durumunda onaylanması uygun bulunacak milletlerarası anlaşma ortadan kalktığı için TBMM'nin uygun bulma kanunu konusuz kalıyor. Bu durumda TBMM'nin yapacağı bir işlem bulunmuyor. Meclisin işlemi 'onaylanmasını uygun bulma' işlemi. Feshin uygun bulunması gibi bir zorunluluk ne Anayasamızda ne de ilgili mevzuatımızda var. Bu nedenle Danıştay kararı yerinde bir karar ve hukuki dayanaktan yoksun olan tartışmaları sona erdirdi."