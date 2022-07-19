https://tr.sputniknews.com/20220719/ak-partili-turan-memur-ve-isci-zamlarini-artirmayi-gorev-bildik--1058859867.html

AK Partili Turan: Memur ve işçi zamlarını artırmayı görev bildik

AK Partili Turan: Memur ve işçi zamlarını artırmayı görev bildik

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Her sorun bizim sorunumuz, her problem bizim problemimiz. Nerede aşılması gereken bir mesele varsa aşmak için yoğun... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T02:27+0300

2022-07-19T02:27+0300

2022-07-19T02:27+0300

politika

bülent turan

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zam

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 3. etap doğalgaz temel atma ve doğalgaz yakma törenine katıldı. Törende gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Turan, Meclisin son haftasında toplumun birçok kesiminin beklediği önemli sorunları geride bırakarak Çanakkale'ye geldiklerini söyledi. '2001 krizinde bu ülkede çarklar durmuştu'3600 ek gösterge, KDV indirimi, memur maaşları ve asgari ücretin arttırılması gibi şu an gündemdeki sorunların birçoğunu çözdüklerini anlatan AK Partili vekil, "Dert var ama çözümü biliyoruz diyoruz. Sorun var ama sorunu görüyoruz diyoruz. Bizim ekonomik sorunlarımızı büyüklerimiz eski günlerden daha iyi bilecek. Hatırlayın, 2001 krizinde bu ülkede çarklar durmuştu. Ekonominin çarkları dönmüyordu. Kapanan fabrikalar, batan bankalar. Her gün bunları konuşuyorduk. Dönün geriye, 1995 krizinde o zamanki 24 Nisan kararlarıyla beraber bütün ülkenin yönetimini IMF'ye veren, hiçbir karar alamayan bir ülkenin günlerini yaşıyorduk. Ne 1990 krizinde ne de 2001 krizindeki gibi yatırımların durduğu, ihracatın bittiği, istihdamın azaldığı bir döneme girmedik" dedi.'Fabrikalarımız kapanmadı hamdolsun'Ufak tefek sorunlar bulunduğunu belirten Turan, “Ufak tefek sorunlara rağmen söylüyorum, fabrikalarımız kapanmadı hamdolsun. Batan bankamız var mı? Zamlarımızın karşılığında alt gelirli kesim zarar görmesin diye derhal toplantılar yaparak memur ve işçi zamlarını arttırmayı görev bildik. Şu an sosyal kesimlerimizin çoğunluğunun beklentisi karşılandı. Ama asgari ücrete verilecek zamların esas düzenlemesi ocak ayında, yıl başında yapılacak. Buna rağmen sorun var diyerek toplantılar yapıldı” ifadelerini kullandı.KYK açıklaması: Milyonlarca gencimizin beklentisiydiKabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KYK geri ödemelerinde herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmayacağını açıkladığını belirten AK Partili politikacı, “26 milyar gibi büyük bir rakam öğrencilerimizin üzerinden kalktı. Milyonlarca gencimizin beklentisiydi. Her sorun bizim sorunumuz. Her problem bizim problemimiz. Nerede aşılması gereken bir mesele varsa aşmak için yoğun mesai harcayacağız. Birisi çıkmış 'Ben demiştim ondan yaptı' dedi. Tarza baktığımızda sosyal medya fenomeni mi, sosyal medya trolü mü, genel başkan mı belli olmayan bir söylemle bu ülkenin iktidarına verecek bir aklının olmadığını söylemek isterim. Eğer biz ondan akıl alıyor olsaydık 'PYD komşumuz olsun' demesi gibi, işsizliğin çözümünü muhtarlara özel kalem vermek gibi birçok konuda Türkiye'nin değil de Avrupa'nın, Amerika'nın anması gibi hatalarından dolayı kaçardık oradan. O yüzden bizim o siyasi akla değil, milletin vicdanına ihtiyacımız var” dedi.Konuşmaların ardından 3. etap doğalgaz temel atma ve doğalgaz yakma töreni gerçekleştirildi.

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bülent turan, ak parti, enflasyon, kriz, ekonomik kriz, zam