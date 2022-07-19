https://tr.sputniknews.com/20220719/akdeniz-universitesi-teknokentte-yapay-dokuyla-dis-kulak-yapildi-1058870452.html

Akdeniz Üniversitesi Teknokent'te yapay dokuyla dış kulak yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Teknokent'te yapay dokuyla dış kulak yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Teknokent’te Dr. Burgucu, yapay doku ile dış kulak yapmayı başardıklarını söyledi. 3D modelleme yöntemi ile çalıştıklarını belirten Dr... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T12:01+0300

2022-07-19T12:01+0300

2022-07-19T12:01+0300

kulak

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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Teknokent İnsan Hücre ve Doku Üretim Merkezi Sorumlusu Dr. Durmuş Burgucu, Teknokent'te 5 yıldır mezenkimal kök hücreleri (hücrelerin bağ dokusunda bulunan erişkin tip kök hücreler) farklı dokulardan elde edip, çoğaltma ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi. Dr. Burgucu, özellikle yenileyici ve tamir edici tıp uygulamalarında, klinikte kullanılan bu hücreleri kıkırdak hücresine dönüştürdüklerini aktardı.Projede dış kulak dokusunu 3D modelleme yöntemi ile 3 boyutlu halde laboratuvarda çalıştıklarını kaydeden Dr. Burgucu, mühendislerin desteği ile 3 boyutlu yazıcıda kalıp oluşturduklarını söyledi.Bir sonraki hedef: Damarlanmaİlerleyen süreçte yapay doku çalışmalarına daha da yoğunlaşacaklarını ifade eden Dr. Burgucu, "Teknik olarak aşmamız gereken birkaç nokta kaldı. Özellikle kanlanma ihtiyacı olmayan bir doku modeli olan dış kulak ile başladık. İlerleyen süreçte hedefimiz; özellikle damarlanma, ki dokunun beslenmesinde kritik bir basamaktır. O yönde de proje çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

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kulak