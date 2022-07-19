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Akdeniz Üniversitesi Teknokent'te yapay dokuyla dış kulak yapıldı
Akdeniz Üniversitesi Teknokent'te yapay dokuyla dış kulak yapıldı
Akdeniz Üniversitesi Teknokent’te Dr. Burgucu, yapay doku ile dış kulak yapmayı başardıklarını söyledi. 3D modelleme yöntemi ile çalıştıklarını belirten Dr... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T12:01+0300
2022-07-19T12:01+0300
kulak
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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Teknokent İnsan Hücre ve Doku Üretim Merkezi Sorumlusu Dr. Durmuş Burgucu, Teknokent'te 5 yıldır mezenkimal kök hücreleri (hücrelerin bağ dokusunda bulunan erişkin tip kök hücreler) farklı dokulardan elde edip, çoğaltma ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi. Dr. Burgucu, özellikle yenileyici ve tamir edici tıp uygulamalarında, klinikte kullanılan bu hücreleri kıkırdak hücresine dönüştürdüklerini aktardı.Projede dış kulak dokusunu 3D modelleme yöntemi ile 3 boyutlu halde laboratuvarda çalıştıklarını kaydeden Dr. Burgucu, mühendislerin desteği ile 3 boyutlu yazıcıda kalıp oluşturduklarını söyledi.Bir sonraki hedef: Damarlanmaİlerleyen süreçte yapay doku çalışmalarına daha da yoğunlaşacaklarını ifade eden Dr. Burgucu, "Teknik olarak aşmamız gereken birkaç nokta kaldı. Özellikle kanlanma ihtiyacı olmayan bir doku modeli olan dış kulak ile başladık. İlerleyen süreçte hedefimiz; özellikle damarlanma, ki dokunun beslenmesinde kritik bir basamaktır. O yönde de proje çalışmalarımız olacak" diye konuştu.
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kulak

Akdeniz Üniversitesi Teknokent'te yapay dokuyla dış kulak yapıldı

12:01 19.07.2022
© DHAAkdeniz Üniversitesi Teknokent'ten yapay dokuyla dış kulak
Akdeniz Üniversitesi Teknokent'ten yapay dokuyla dış kulak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© DHA
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Akdeniz Üniversitesi Teknokent’te Dr. Burgucu, yapay doku ile dış kulak yapmayı başardıklarını söyledi. 3D modelleme yöntemi ile çalıştıklarını belirten Dr. Burgucu, 3 boyutlu yazıcıda kalıp oluşturduklarını, bunu da mezenkimal kök hücre ile kapladıklarını anlattı.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Teknokent İnsan Hücre ve Doku Üretim Merkezi Sorumlusu Dr. Durmuş Burgucu, Teknokent'te 5 yıldır mezenkimal kök hücreleri (hücrelerin bağ dokusunda bulunan erişkin tip kök hücreler) farklı dokulardan elde edip, çoğaltma ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi. Dr. Burgucu, özellikle yenileyici ve tamir edici tıp uygulamalarında, klinikte kullanılan bu hücreleri kıkırdak hücresine dönüştürdüklerini aktardı.
Projede dış kulak dokusunu 3D modelleme yöntemi ile 3 boyutlu halde laboratuvarda çalıştıklarını kaydeden Dr. Burgucu, mühendislerin desteği ile 3 boyutlu yazıcıda kalıp oluşturduklarını söyledi.
© DHADr. Burgucu, oluşturdukları kalıbı mezenkimal kök hücreyle kapladıklarını belirterek, "İkinci aşamada kıkırdak dokuyu farklılaştırıp, daha sonra iskeleti ortamdan alıp canlı bir hücre topluluğundan 3 boyutlu yapay doku öncülü elde etmeyi planlıyoruz" dedi.
Dr. Burgucu, oluşturdukları kalıbı mezenkimal kök hücreyle kapladıklarını belirterek, İkinci aşamada kıkırdak dokuyu farklılaştırıp, daha sonra iskeleti ortamdan alıp canlı bir hücre topluluğundan 3 boyutlu yapay doku öncülü elde etmeyi planlıyoruz dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
Dr. Burgucu, oluşturdukları kalıbı mezenkimal kök hücreyle kapladıklarını belirterek, "İkinci aşamada kıkırdak dokuyu farklılaştırıp, daha sonra iskeleti ortamdan alıp canlı bir hücre topluluğundan 3 boyutlu yapay doku öncülü elde etmeyi planlıyoruz" dedi.
© DHA

Bir sonraki hedef: Damarlanma

İlerleyen süreçte yapay doku çalışmalarına daha da yoğunlaşacaklarını ifade eden Dr. Burgucu, "Teknik olarak aşmamız gereken birkaç nokta kaldı. Özellikle kanlanma ihtiyacı olmayan bir doku modeli olan dış kulak ile başladık. İlerleyen süreçte hedefimiz; özellikle damarlanma, ki dokunun beslenmesinde kritik bir basamaktır. O yönde de proje çalışmalarımız olacak" diye konuştu.
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