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Almanya'da yılın en sıcak günü kayıtlara geçti
Almanya'da yılın en sıcak günü kayıtlara geçti
Almanya'da bugün hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasının ardından ülkede, yılın en sıcak günü kaydedildi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T18:32+0300
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almanya
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sıcaklık
hava
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Almanya'da sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor.Alman Meteoroloji Servisi (DWD), ülkedeki hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceğini belirtti. Uzmanlar, aşırı sıcaklığın iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtirken, vatandaşlara sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.Alman Demir Yolları aşırı sıcaklar nedeniyle yolcularına ücretsiz su dağıtırken, profesyonel ve amatör bir çok futbol takımı da antrenmanlarını iptal etti. Almanya'da 25 Temmuz 2019 tarihinde Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Lingen kentinde ölçülen 42,6 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220719/avrupanin-guneyi-sicak-hava-dalgasina-teslim-yuzlerce-kisi-hayatini-kaybetti---1058861798.html
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almanya, sıcaklık, hava

Almanya'da yılın en sıcak günü kayıtlara geçti

18:32 19.07.2022 (güncellendi: 18:33 19.07.2022)
© AFP 2022 / INA FASSBENDERAlmanya sıcak hava
Almanya sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Almanya'da bugün hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasının ardından ülkede, yılın en sıcak günü kaydedildi.
Almanya'da sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor.
Alman Meteoroloji Servisi (DWD), ülkedeki hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceğini belirtti.
Uzmanlar, aşırı sıcaklığın iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtirken, vatandaşlara sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.
Alman Demir Yolları aşırı sıcaklar nedeniyle yolcularına ücretsiz su dağıtırken, profesyonel ve amatör bir çok futbol takımı da antrenmanlarını iptal etti.
Almanya'da 25 Temmuz 2019 tarihinde Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Lingen kentinde ölçülen 42,6 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı.
Avrupa'da sıcak hava dalgasının etkisiyle binlerce kişi hayatını kaybederken, meydana gelen orman yangınlarında 100 bin hektardan fazla alan yandı. İngiltere'de sıcaklıkların ilk kez 40 dereceyi geçmesi beklenirken, İrlanda'da 135 yılın en sıcak günü yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
DÜNYA
Avrupa'nın güneyi sıcak hava dalgasına teslim: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti
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