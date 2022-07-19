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Almanya'da yılın en sıcak günü kayıtlara geçti
Almanya'da yılın en sıcak günü kayıtlara geçti
Almanya'da bugün hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasının ardından ülkede, yılın en sıcak günü kaydedildi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T18:32+0300
2022-07-19T18:32+0300
2022-07-19T18:33+0300
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dünya
sıcaklık
hava
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Almanya'da sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor.Alman Meteoroloji Servisi (DWD), ülkedeki hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceğini belirtti. Uzmanlar, aşırı sıcaklığın iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtirken, vatandaşlara sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.Alman Demir Yolları aşırı sıcaklar nedeniyle yolcularına ücretsiz su dağıtırken, profesyonel ve amatör bir çok futbol takımı da antrenmanlarını iptal etti. Almanya'da 25 Temmuz 2019 tarihinde Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Lingen kentinde ölçülen 42,6 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220719/avrupanin-guneyi-sicak-hava-dalgasina-teslim-yuzlerce-kisi-hayatini-kaybetti---1058861798.html
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almanya, sıcaklık, hava
Almanya'da yılın en sıcak günü kayıtlara geçti
18:32 19.07.2022 (güncellendi: 18:33 19.07.2022) Abone ol
Almanya'da bugün hava sıcaklığının 40 dereceyi bulmasının ardından ülkede, yılın en sıcak günü kaydedildi.
Almanya'da sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor.
Alman Meteoroloji Servisi (DWD), ülkedeki hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi ve yaşanan kuraklık nedeniyle orman yangınlarının meydana gelebileceğini belirtti.
Uzmanlar, aşırı sıcaklığın iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtirken, vatandaşlara sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.
Alman Demir Yolları aşırı sıcaklar nedeniyle yolcularına ücretsiz su dağıtırken, profesyonel ve amatör bir çok futbol takımı da antrenmanlarını iptal etti.
Almanya'da 25 Temmuz 2019 tarihinde Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Lingen kentinde ölçülen 42,6 derece ile sıcaklık rekoru kırılmıştı.