https://tr.sputniknews.com/20220719/almanyanin-ankara-buyukelcisi-schulz-disisleri-bakanligina-davet-edildi-1058897084.html
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi
Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu'nun resmi aracının kundaklanması üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığı'na davet... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T20:58+0300
2022-07-19T20:58+0300
2022-07-19T21:01+0300
türkiye
türkiye
stuttgart
jürgen schulz
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Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.Anadolu Ajansı'nın Dışişleri kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, 18-19 Temmuz 2022 gecesi Başkonsolosluk resmi aracının kundaklanması, yangın ve patlama sırasında çevredeki başka araçların da hasar görmesi nedeniyle Schulz, Dışişleri Bakanlığına davet edildi.Görüşmede, Schluz'a, son aylarda Almanya’da bulunan Türk temsilciliklerine yönelik gerçekleşen muhtelif saldırılara da atıfla, Stuttgart Başkonsolosluğuna yönelik saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılmasının, diplomatik teamüller uyarınca zararın tazmin edilmesinin ve uluslararası sözleşmelerin Türk temsilcilikleri ve çıkarları için öngördüğü himaye ve güvenliğin eksiksiz sağlanmasının beklendiği hatırlatıldı.
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türkiye, stuttgart, jürgen schulz
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi
20:58 19.07.2022 (güncellendi: 21:01 19.07.2022) Abone ol
Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu'nun resmi aracının kundaklanması üzerine Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi.
Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Anadolu Ajansı'nın Dışişleri kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, 18-19 Temmuz 2022 gecesi Başkonsolosluk resmi aracının kundaklanması, yangın ve patlama sırasında çevredeki başka araçların da hasar görmesi nedeniyle Schulz, Dışişleri Bakanlığına davet edildi.
Görüşmede, Schluz'a, son aylarda Almanya’da bulunan Türk temsilciliklerine yönelik gerçekleşen muhtelif saldırılara da atıfla, Stuttgart Başkonsolosluğuna yönelik saldırının faillerinin bir an önce yakalanarak adalet önüne çıkarılmasının, diplomatik teamüller uyarınca zararın tazmin edilmesinin ve uluslararası sözleşmelerin Türk temsilcilikleri ve çıkarları için öngördüğü himaye ve güvenliğin eksiksiz sağlanmasının beklendiği hatırlatıldı.