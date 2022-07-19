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https://tr.sputniknews.com/20220719/ankara-merkezli-feto-operasyonu-34-supheli-hakkinda-gozalti-karari-var-1058865405.html
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı var
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 22 şüpheli, 2007 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T09:45+0300
2022-07-19T09:51+0300
türkiye
fetö
gözaltı
fetö/pdy
fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)
fetö soruşturması
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan, haklarında örgüt üyeliği ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama, ByLock yazışmaları gibi çeşitli deliller elde edilen 13'ü görevde, biri emekli, 8'i ihraç olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.Komiser yardımcılığı sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin gözaltıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında, FETÖ mensuplarınca sızdırılmış sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, bugünden itibaren eş zamanlı operasyon yapılmasına ve gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.
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fetö, gözaltı, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy), fetö soruşturması

Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı var

09:45 19.07.2022 (güncellendi: 09:51 19.07.2022)
© AApolis - gözaltı
polis - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 22 şüpheli, 2007 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 12 şüpheli olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel GSM hat irtibatı olan, haklarında örgüt üyeliği ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/periyodik arama, ByLock yazışmaları gibi çeşitli deliller elde edilen 13'ü görevde, biri emekli, 8'i ihraç olmak üzere toplam 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

Komiser yardımcılığı sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında, FETÖ mensuplarınca sızdırılmış sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen "2007 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.
Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 12 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, bugünden itibaren eş zamanlı operasyon yapılmasına ve gözaltına alınmalarına karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.
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