Antik çağın parfüm üretim merkezi: Phaselis

© AA Mor rengin antik çağda ‘imparatorların kullandığı renk’ olarak bilindiğine değinen Prof. Dr. Arslan, Phaselis'in lüks malzemelerin üretildiği, tüccarları aracılığıyla bu ürünleri Karadeniz ve Mısır'a kadar pazarlayan insanların yaşadığı bir yerleşim yeri olduğunun altını çizdi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Phaselis Antik Kenti’ni her yıl çok sayıda yerli ve yabancı misafirin ziyaret ettiğini söyledi. Kemer’in deniz, kum ve güneşin yanı sıra antik kentleri ile de cazibe merkezi olduğunun altını çizen Başkan Topaloğlu, “Phaselis Antik Kenti, zamanında hamamları, tiyatroları caddeleri, limanları ile çok meşhurmuş. Yıllar önce burada yaşamın nasıl olduğunu ancak burayı ziyaret ederek anlayabiliyorsunuz. Herkesin buranın tarihi dokusunun havasını içine çekmesi gerekiyor. Çevremizi ve doğamızı koruyarak tarihimizi de bilmemiz gerekiyor” diye konuştu.