https://tr.sputniknews.com/20220719/araci-polisler-tarafindan-baglanan-seyyar-satici-binlerce-liralik-meyveyi-yola-savurdu-1058888069.html
Aracı polisler tarafından bağlanan seyyar satıcı, binlerce liralık meyveyi yola savurdu
Aracı polisler tarafından bağlanan seyyar satıcı, binlerce liralık meyveyi yola savurdu
İstanbul Esenyurt'ta seyyar satıcılık yaparken aracı bağlanan şahıs, polis ekiplerine sinirlenince meyveleri yola saçtı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T17:46+0300
2022-07-19T17:46+0300
2022-07-19T18:05+0300
seyyar satıcı
polis
meyve
türkiye
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Seyyar satıcıya aracın bağlanacağını söyleyen polis ekipleri, seyyar satıcının tepkisiyle karşılaştı. Duruma sinirlenen seyyar satıcı Çetin Avcı, yaklaşık 12 bin TL değerindeki meyveleri yola döktü.O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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seyyar satıcı, polis, meyve
Aracı polisler tarafından bağlanan seyyar satıcı, binlerce liralık meyveyi yola savurdu
17:46 19.07.2022 (güncellendi: 18:05 19.07.2022) Abone ol
İstanbul Esenyurt'ta seyyar satıcılık yaparken aracı bağlanan şahıs, polis ekiplerine sinirlenince meyveleri yola saçtı.
Seyyar satıcıya aracın bağlanacağını söyleyen polis ekipleri, seyyar satıcının tepkisiyle karşılaştı. Duruma sinirlenen seyyar satıcı Çetin Avcı, yaklaşık 12 bin TL değerindeki meyveleri yola döktü.
O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.