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https://tr.sputniknews.com/20220719/araci-polisler-tarafindan-baglanan-seyyar-satici-binlerce-liralik-meyveyi-yola-savurdu-1058888069.html
Aracı polisler tarafından bağlanan seyyar satıcı, binlerce liralık meyveyi yola savurdu
Aracı polisler tarafından bağlanan seyyar satıcı, binlerce liralık meyveyi yola savurdu
İstanbul Esenyurt'ta seyyar satıcılık yaparken aracı bağlanan şahıs, polis ekiplerine sinirlenince meyveleri yola saçtı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T17:46+0300
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seyyar satıcı
polis
meyve
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Seyyar satıcıya aracın bağlanacağını söyleyen polis ekipleri, seyyar satıcının tepkisiyle karşılaştı. Duruma sinirlenen seyyar satıcı Çetin Avcı, yaklaşık 12 bin TL değerindeki meyveleri yola döktü.O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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seyyar satıcı, polis, meyve

Aracı polisler tarafından bağlanan seyyar satıcı, binlerce liralık meyveyi yola savurdu

17:46 19.07.2022 (güncellendi: 18:05 19.07.2022)
© İHAEsenyurt 'ta seyyar satıcılık yaparken aracı bağlanan şahıs, polis ekiplerine kızıp meyveleri yola saçtı
Esenyurt 'ta seyyar satıcılık yaparken aracı bağlanan şahıs, polis ekiplerine kızıp meyveleri yola saçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© İHA
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İstanbul Esenyurt'ta seyyar satıcılık yaparken aracı bağlanan şahıs, polis ekiplerine sinirlenince meyveleri yola saçtı.
Seyyar satıcıya aracın bağlanacağını söyleyen polis ekipleri, seyyar satıcının tepkisiyle karşılaştı. Duruma sinirlenen seyyar satıcı Çetin Avcı, yaklaşık 12 bin TL değerindeki meyveleri yola döktü.
O anlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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