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Avusturya’da enflasyon son 47 yılın en yüksek seviyesine çıktı
Avusturya’da enflasyon son 47 yılın en yüksek seviyesine çıktı
Avusturya İstatistik Kurumu, ülkede hayat pahalılığının haziranda da artmaya devam ettiğini ve yüzde 8.7’e yükselen enflasyonun Eylül 1975’ten bu yana en... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T18:09+0300
2022-07-19T18:09+0300
ekonomi
enflasyon
avusturya
ukrayna krizi
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Kovid-19 salgını ve Ukrayna krizi sonrasında ciddi oranda yükselişe geçen enflasyon rakamlarına dair her ay düzenli olarak veri paylaşımında bulunan Avusturya İstatistik Kurumu, önceki yıla kıyasla yalnız enerji alanında değil birçok alanda hayat pahalılığının artarak sürdüğüne dikkati çekti.Ülkede enflasyonun Eylül 1975’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığına işaret eden kurum, Haziran 2021’e kıyasla akaryakıtın yüzde 65, doğalgazın ise yüzde 85 artış gösterdiğini kaydetti.İstatistik kurumu, market alışverişinde rakamların hissedilir oranda pahalandığına dikkati çekerken vatandaşı doğrudan etkileyen bu alanda enflasyon artışının yüzde 10,8 olduğunu duyurdu.Ekonomi Araştırma Enstitüsü Müdürü (WIFO) Gabriel Felbermayr, halihazırdaki veriler doğrultusunda enflasyon yükselişinin durması ya da düşmesinin pek mümkün görünmediğini, özellikle kış aylarında yeterince doğal gaz tedariki sağlanamaması durumunda fiyat artışlarının çok daha ileri seviyelere taşınabileceğinin altını çizdi.Yardım kuruluşlarından hükümete 'pahalılığa çözüm' çağrısıBu arada ülkede faaliyet gösteren yardım kuruluşları Caritas, Diakonie ve Volkshilfe, basına yaptıkları açıklamada, pahalılık nedeniyle yardım arayanların sayısında ciddi artış yaşandığını duyurdu.Açıklamada, enflasyonun 'tatil yapmadığına' dikkat çekilerek, iktidarın bu yönde ivedilikle adımlar atması istendi.Öte yandan Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, gıda fiyatlarındaki artışın durdurulması yönünde kararlar alınması gerektiğini belirterek, bu doğrultuda Katma Değer Vergisi'nde (KDV) indirime gidilebileceğini hatırlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220718/yeni-zelandada-32-yilin-en-yuksek-enflasyon-orani-yuzde-73-1058852684.html
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enflasyon, avusturya, ukrayna krizi

Avusturya’da enflasyon son 47 yılın en yüksek seviyesine çıktı

18:09 19.07.2022
© AAAvusturya
Avusturya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© AA
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Avusturya İstatistik Kurumu, ülkede hayat pahalılığının haziranda da artmaya devam ettiğini ve yüzde 8.7’e yükselen enflasyonun Eylül 1975’ten bu yana en yüksek oran olduğunu bildirdi.
Kovid-19 salgını ve Ukrayna krizi sonrasında ciddi oranda yükselişe geçen enflasyon rakamlarına dair her ay düzenli olarak veri paylaşımında bulunan Avusturya İstatistik Kurumu, önceki yıla kıyasla yalnız enerji alanında değil birçok alanda hayat pahalılığının artarak sürdüğüne dikkati çekti.
Ülkede enflasyonun Eylül 1975’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığına işaret eden kurum, Haziran 2021’e kıyasla akaryakıtın yüzde 65, doğalgazın ise yüzde 85 artış gösterdiğini kaydetti.
İstatistik kurumu, market alışverişinde rakamların hissedilir oranda pahalandığına dikkati çekerken vatandaşı doğrudan etkileyen bu alanda enflasyon artışının yüzde 10,8 olduğunu duyurdu.
Ekonomi Araştırma Enstitüsü Müdürü (WIFO) Gabriel Felbermayr, halihazırdaki veriler doğrultusunda enflasyon yükselişinin durması ya da düşmesinin pek mümkün görünmediğini, özellikle kış aylarında yeterince doğal gaz tedariki sağlanamaması durumunda fiyat artışlarının çok daha ileri seviyelere taşınabileceğinin altını çizdi.

Yardım kuruluşlarından hükümete 'pahalılığa çözüm' çağrısı

Bu arada ülkede faaliyet gösteren yardım kuruluşları Caritas, Diakonie ve Volkshilfe, basına yaptıkları açıklamada, pahalılık nedeniyle yardım arayanların sayısında ciddi artış yaşandığını duyurdu.
Açıklamada, enflasyonun 'tatil yapmadığına' dikkat çekilerek, iktidarın bu yönde ivedilikle adımlar atması istendi.
Öte yandan Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, gıda fiyatlarındaki artışın durdurulması yönünde kararlar alınması gerektiğini belirterek, bu doğrultuda Katma Değer Vergisi'nde (KDV) indirime gidilebileceğini hatırlattı.
Auckland - Yeni Zeland - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
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