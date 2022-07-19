https://tr.sputniknews.com/20220719/bakan-bilgin-eyt-konusunda-en-uygun-formulu-bulacagiz-1058869945.html

Bakan Bilgin: EYT konusunda en uygun formülü bulacağız

Bakan Bilgin: EYT konusunda en uygun formülü bulacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT'ye yönelik bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple çalışma yürütüldüğünü söyledi. Bilgin, en uygun formülün... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T11:57+0300

2022-07-19T11:57+0300

2022-07-19T11:57+0300

türkiye

eyt

emeklilikte yaşa takılanlar

vedat bilgin

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

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Emeklilikte yaşa takılanların gözü hükümetin üzerinde çalıştığı düzenlemede.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bakanlıkta bir çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi.Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, EYT ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.Bilgin, EYT düzenlemesinin içeriğine yönelik olarak bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple yürütülen çalışma neticesinde en uygun formülün devreye sokulacağını söyledi.

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eyt, emeklilikte yaşa takılanlar, vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı