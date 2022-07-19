https://tr.sputniknews.com/20220719/bakan-bilgin-eyt-konusunda-en-uygun-formulu-bulacagiz-1058869945.html
Bakan Bilgin: EYT konusunda en uygun formülü bulacağız
Bakan Bilgin: EYT konusunda en uygun formülü bulacağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT'ye yönelik bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple çalışma yürütüldüğünü söyledi. Bilgin, en uygun formülün... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T11:57+0300
2022-07-19T11:57+0300
2022-07-19T11:57+0300
türkiye
eyt
emeklilikte yaşa takılanlar
vedat bilgin
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
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Emeklilikte yaşa takılanların gözü hükümetin üzerinde çalıştığı düzenlemede.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bakanlıkta bir çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi.Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, EYT ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.Bilgin, EYT düzenlemesinin içeriğine yönelik olarak bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple yürütülen çalışma neticesinde en uygun formülün devreye sokulacağını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220718/kyk-borclari-kararinin-ardindan-kilicdaroglu-eyt-loading-1058843733.html
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eyt, emeklilikte yaşa takılanlar, vedat bilgin, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
Bakan Bilgin: EYT konusunda en uygun formülü bulacağız
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT'ye yönelik bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple çalışma yürütüldüğünü söyledi. Bilgin, en uygun formülün devreye sokulacağını belirtti.
Emeklilikte yaşa takılanların gözü hükümetin üzerinde çalıştığı düzenlemede.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili bakanlıkta bir çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi.
Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bilgin, EYT ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Bilgin, EYT düzenlemesinin içeriğine yönelik olarak bakanlık bünyesinde kurulan bir ekiple yürütülen çalışma neticesinde en uygun formülün devreye sokulacağını söyledi.