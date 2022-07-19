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https://tr.sputniknews.com/20220719/bakan-soylunun-kuzeninin-katil-zanlisi-tutuklandi-1058883661.html
Bakan Soylu'nun kuzeninin katil zanlısı tutuklandı
Bakan Soylu'nun kuzeninin katil zanlısı tutuklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'in katil zanlısı Fatih Ulusoy tutuklandı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T16:00+0300
2022-07-19T16:11+0300
türkiye
sefa dönmez
süleyman soylu
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Olay dün Trabzon'un Of İlçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.DHA'nın aktardığı haberde, Fatih Ulusoy, karşılaştığı Sefa Dönmez'le tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Ulusoy, yanındaki silahla 5 el ateş ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i öldürdü. Ardından silahıyla birlikte polise teslim oldu.Cinayet Büro Amirliği ekiplerince alındığı sorguda sabaha kadar ağlayarak, çok pişman olduğunu ifade eden Fatih Ulusoy’un, sokak ortasında Dönmez’in kendisini tokatladığı gerekçesiyle olayı gurur meselesi yapıp, silahını ateşlediğini söylediği belirtildi.Güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edilen Fatih Ulusoy, çıkarıldığı hâkimlikçe 'ateşli silahla adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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sefa dönmez, süleyman soylu

Bakan Soylu'nun kuzeninin katil zanlısı tutuklandı

16:00 19.07.2022 (güncellendi: 16:11 19.07.2022)
© FotoğrafBakan Soylu'nun kuzeninin katil zanlısı tutuklandı
Bakan Soylu'nun kuzeninin katil zanlısı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'in katil zanlısı Fatih Ulusoy tutuklandı.
Olay dün Trabzon'un Of İlçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.
DHA'nın aktardığı haberde, Fatih Ulusoy, karşılaştığı Sefa Dönmez'le tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyünce Ulusoy, yanındaki silahla 5 el ateş ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i öldürdü. Ardından silahıyla birlikte polise teslim oldu.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince alındığı sorguda sabaha kadar ağlayarak, çok pişman olduğunu ifade eden Fatih Ulusoy’un, sokak ortasında Dönmez’in kendisini tokatladığı gerekçesiyle olayı gurur meselesi yapıp, silahını ateşlediğini söylediği belirtildi.
Güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edilen Fatih Ulusoy, çıkarıldığı hâkimlikçe 'ateşli silahla adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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