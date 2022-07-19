https://tr.sputniknews.com/20220719/bakan-soylunun-kuzeninin-katil-zanlisi-tutuklandi-1058883661.html

Bakan Soylu'nun kuzeninin katil zanlısı tutuklandı

Bakan Soylu'nun kuzeninin katil zanlısı tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'in katil zanlısı Fatih Ulusoy tutuklandı. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T16:00+0300

2022-07-19T16:00+0300

2022-07-19T16:11+0300

türkiye

sefa dönmez

süleyman soylu

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Olay dün Trabzon'un Of İlçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.DHA'nın aktardığı haberde, Fatih Ulusoy, karşılaştığı Sefa Dönmez'le tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Ulusoy, yanındaki silahla 5 el ateş ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez'i öldürdü. Ardından silahıyla birlikte polise teslim oldu.Cinayet Büro Amirliği ekiplerince alındığı sorguda sabaha kadar ağlayarak, çok pişman olduğunu ifade eden Fatih Ulusoy’un, sokak ortasında Dönmez’in kendisini tokatladığı gerekçesiyle olayı gurur meselesi yapıp, silahını ateşlediğini söylediği belirtildi.Güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edilen Fatih Ulusoy, çıkarıldığı hâkimlikçe 'ateşli silahla adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

türkiye

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sefa dönmez, süleyman soylu