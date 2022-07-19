https://tr.sputniknews.com/20220719/basaksehirde-goletteki-ordekleri-caldigi-iddia-edilen-kadin-birakmamiza-gorevli-izin-vermedi-1058881749.html

Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın: Bırakmamıza görevli izin vermedi

Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın: Bırakmamıza görevli izin vermedi

Bahçeşehir'de göletteki ördekleri çantasına koyarak çaldığı yönünde sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından, ördeklerin sahibi Zeynep El Zuheyri... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T15:12+0300

2022-07-19T15:12+0300

2022-07-19T15:15+0300

yaşam

türkiye

ördek

başakşehir

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İstanbul'da, geçtiğimiz pazar günü sosyal medyada bir kadının ördekleri gölden alarak çantasına koyduğu yönünde görüntülerler paylaşıldı. Yabancı uyruklu kadınların 'ördek çaldığı' şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine emniyet çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kadının Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri olduğu tespit edildi. El Zuheyri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.'Ördekleri bırakmamıza görevli izin vermedi'Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle iligli konuşan El Zuheyri, “Evde büyüttük. Biz de gittik. Bahçeşehir'de ördekler olduğunu gördük. Biz de 'bunlar büyüdü' dedik. Evde ses yapıyordu. Oraya gittiğimizde ördekleri bırakmamıza görevliler izin vermedi. Biz de ördeklerimizi geri getirdik. Oradakiler bizim fotoğrafımızı çekti. 'Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme' dedim. Fotoğrafımızı çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı. Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik. Bunlar evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık. Bunlar daha önceden hiç suya girmediler. Bırakırsak ölür diye bırakmadık. Hayvanları besleyecek özel bakıcılar bulacağız. Onlara baktırırız. Gün içinde gidip bakarız" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220718/denize-dusen-muhabbet-kusu-jet-ski-ile-kurtarildi-1058829222.html

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türkiye, ördek, başakşehir