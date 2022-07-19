https://tr.sputniknews.com/20220719/belge-sormayan-taksiciye-gocmen-kacakciligi-cezasi-1058865134.html

Belge sormayan taksiciye göçmen kaçakçılığı cezası

Belge sormayan taksiciye göçmen kaçakçılığı cezası

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yeni tedbirler illere iletildi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T09:42+0300

2022-07-19T09:42+0300

2022-07-19T09:42+0300

türkiye

taksici

göçmen

belge

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İl göç İdarelerinden ticaret odaları ve şoförler odalarının da arasında bulunduğu kurumlara gönderilen yazıya göre taksiler, il dışına yabancı yolcu taşımaları halinde, gerekli belgeleri kontrol etmek zorunda olacak. Söz konusu belgeleri kontrol yükümlülüğüne uymayan taksiciler hakkında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanacak ve göçmen kaçakçılığından adli işlem yapılacak. TIR parklarında da kamera sistemi zorunlu olacak, denetimler arttırılacak.Suriyelilere çifte belgeMilliyet'in haberine göre, Türkiye’de uluslararası koruma başvurusu uygun bulunan yabancılar, İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından verilen Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi’ni yanlarında bulunduracak. Bu belgelerde geçerlilik süreleri yer alacak. Bu kapsamdaki yabancılara, seyahatleri halinde bir de yol izin belgesi ile izin verilecek. Uluslararası koruma statü sahibi yabancılar, iller arası seyahatlerinde her iki belgeyi de taşımak zorunda olacak.Geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler de yine Göç İdareleri tarafından verilen Geçici Koruma Kimlik Belgesini yanında bulunduracak. Suriye uyruklular, kayıtlı oldukları ilden başka bir ile gitmek istemeleri halinde, kayıtlı oldukları ilden “yol izin belgesi” de temin edecek, yolculukları sırasında her iki belgeyi de üzerlerinde bulunduracak. Vizeye veya vize muafiyetine sahip olan yabancılar, yanlarında pasaportlarını bulundurmak kaydıyla şehirlerarası seyahat gerçekleştirebilecekler. Türkiye’de yasal olarak bulunup, ikamet izni başvurusunda bulunan yabancılara ise İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından başvuruları sonuçlanıncaya kadar kalış izni sağlayan İkamet İzni Müracaat Belgesi düzenlenecek. Bu yabancılar da söz konusu belgeyle seyahat edebilecek.İdari gözetimi sonlandırılan düzensiz göçmenler de ayrı bir belge alacak. Sınır dışı işlemleri tamamlanana kadar belirli bir ilde bildirim yükümlülüğüne tabi tutulan ancak çeşitli gerekçelerle başka bir ile seyahatine izin verilen göçmenlere İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından Yol İzin Belgesi düzenlenecek.

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taksici, göçmen, belge