https://tr.sputniknews.com/20220719/benzine-96-kurus-indirim-1058862839.html
Benzine 96 kuruş indirim
Benzine 96 kuruş indirim
Gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 96 kuruş düştü. Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına geriledi. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T06:52+0300
2022-07-19T06:52+0300
2022-07-19T06:52+0300
ekonomi
benzin
indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişiklikler devam ediyor. Son dönemde gelen zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran benzine bu kez indirim geldi.Benzinin litresi gece yarısından itibaren 96 kuruş düştü.İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 23 lira 66 kuruştan 22 lira 70 kuruşa geriledi.Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 23 lira 78 kuruştan 22 lira 82 kuruşa indi.Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan gerileme hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini söylemişti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
benzin, indirim
Benzine 96 kuruş indirim
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Gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 96 kuruş düştü. Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına geriledi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişiklikler devam ediyor.
Son dönemde gelen zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran benzine bu kez indirim geldi.
Benzinin litresi gece yarısından itibaren 96 kuruş düştü.
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 23 lira 66 kuruştan 22 lira 70 kuruşa geriledi.
Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 23 lira 78 kuruştan 22 lira 82 kuruşa indi.
Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan gerileme hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini söylemişti.