https://tr.sputniknews.com/20220719/beyaz-saray-erdoganin-tahil-koridoru-cabalarini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1058904663.html
Beyaz Saray: Erdoğan'ın tahıl koridoru çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz
Beyaz Saray: Erdoğan'ın tahıl koridoru çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz
Beyaz Saray, Ukrayna tahılının çıkarılması için yapılan müzakerelerden sonuç alınacağını umduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını memnuniyetle... 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T23:16+0300
2022-07-19T23:16+0300
2022-07-19T23:48+0300
beyaz saray
dünya
recep tayyip erdoğan
tahıl
john kirby
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, günlük basın toplantısında ABD'nin dış politikasını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.Türkiye, İran ve Rusya arasında bugün İran'da yapılan görüşmelerin sorulması üzerine Kirby, "Bu toplantı hakkında yorumu bu ülkelere bırakıyorum. Ajandada ne vardı bilmiyorum. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında tahıl ihracatına yönelik devam eden görüşmelere önem veriyoruz" ifadesini kullandı.Kirby, Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılmasıyla ilgili görüşmelerin sonuç vermesi konusunda umutlu olduklarını belirterek, "Tabii ki Sayın Erdoğan'ın liderliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Başkan (Joe Biden) da bu konuda kendisine teşekkür etti. Erdoğan, tahılın çıkarılması için müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor" diye konuştu.Rusya'nın istediği zaman Ukrayna tahılına yönelik ambargosunu bitirebileceğini kaydeden Kirby, bu konuda yapılacak müzakerelerde Ukrayna'nın da taraf olması gerektiğini vurguladı.
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beyaz saray, recep tayyip erdoğan, tahıl, john kirby
Beyaz Saray: Erdoğan'ın tahıl koridoru çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz
23:16 19.07.2022 (güncellendi: 23:48 19.07.2022) Abone ol
Beyaz Saray, Ukrayna tahılının çıkarılması için yapılan müzakerelerden sonuç alınacağını umduklarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, günlük basın toplantısında ABD'nin dış politikasını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye, İran ve Rusya arasında bugün İran'da yapılan görüşmelerin sorulması üzerine Kirby, "Bu toplantı hakkında yorumu bu ülkelere bırakıyorum. Ajandada ne vardı bilmiyorum. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında tahıl ihracatına yönelik devam eden görüşmelere önem veriyoruz" ifadesini kullandı.
Kirby, Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılmasıyla ilgili görüşmelerin sonuç vermesi konusunda umutlu olduklarını belirterek, "Tabii ki Sayın Erdoğan'ın liderliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Başkan (Joe Biden) da bu konuda kendisine teşekkür etti. Erdoğan, tahılın çıkarılması için müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor" diye konuştu.
Rusya'nın istediği zaman Ukrayna tahılına yönelik ambargosunu bitirebileceğini kaydeden Kirby, bu konuda yapılacak müzakerelerde Ukrayna'nın da taraf olması gerektiğini vurguladı.