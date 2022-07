https://tr.sputniknews.com/20220719/bilim-kurulu-uyesi-turan-uyardi-kovid-19da-gelecek-iki-hafta-cok-kritik-1058889747.html

Bilim Kurulu Üyesi Turan uyardı: Kovid-19'da gelecek iki hafta çok kritik

Bilim Kurulu Üyesi Turan uyardı: Kovid-19'da gelecek iki hafta çok kritik

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Kovid-19'a ilişkin, "Bayramın ardından önümüzdeki iki hafta çok kritik, ciddi... 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T18:45+0300

2022-07-19T18:45+0300

2022-07-19T18:45+0300

koronavirüs

bilim kurulu

maske

türkiye’de kovid-19 salgını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058453128_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2bca65b884d38dbfd9f43cd3d46fb0c4.jpg

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu da olan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haziranın ilk haftasında görülen Kovid-19 vaka sayılarındaki azalışın şu anda ciddi bir artışa döndüğüne dikkati çekti.Turan, "Artan pozitif vaka sayısı şu anda polikliniklere başvuran kişilerle ortaya çıkıyor. Polikliniklere viral semptomlarla başvuran bireylerin yüzde 40'a yakını pozitif çıkmaya başladı. Sayı giderek artıyor." ifadesini kullandı.Vaka sayılarındaki artışta maske, mesafe ve hijyen kurallarının gevşetilmesinin etkili olduğunu anlatan Turan, "Vatandaşların toplu, kalabalık mekanlarda daha çok vakit geçirmesi bizi biraz daha zorlayacak gibi duruyor. Özellikle bayram döneminin ardından önümüzdeki iki hafta bizim için aslında çok kritik. Vaka sayılarında ciddi artışlarla karşılaşabiliriz." diye konuştu.'Hastane ve yoğun bakıma yatışlar önceki kadar yüksek değil'Prof. Dr. Turan, vaka sayılarındaki artışın henüz yoğun bakımlara yansımadığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Yeni varyantlardan kaynaklı ülkemizde de sıkıntı oluşabilir'Omicron'un BA.4 ve BA.5 alt türlerinin şu an dünya genelinde baskın hale geldiğine dikkati çeken Turan, "BA.4 ve BA.5 bulaştırıcılığı çok yüksek iki varyant. Bunlar şu anda Avrupa'nın etkisi altında olduğu varyantlar. Bu durum dolayısıyla Türkiye'yi de etkiliyor. Ülkemizde de önümüzdeki günlerde bu varyantlardan kaynaklı sıkıntı oluşabilir. Bu nedenle dikkatli olmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.Turan, yeni varyantların hastalık şiddetine ilişkin, şu bilgileri paylaştı:'Hatırlatma dozu zamanı gelenler geciktirmeden aşısını olmalı'Prof. Dr. Turan, Sağlık Bakanlığınca yeni hatırlatma dozlarının e-Nabız üzerinden tanımlandığını anımsatarak, şunları kaydetti:"Hatırlatma dozu zamanı gelmiş bireylerin aşılarını geciktirmeden olmaları lazım. Özellikle bayram dönemini atlattık. Önümüzdeki dönemde vakalarda çok şiddetli bir şekilde artış olabilir. Bu nedenle hatırlatma dozları daha önem kazanıyor. Özellikle ağustos sonu eylül gibi daha dikkatli olunması gerekecek bir döneme giriliyor. Ağustos başında en geç, aşıların tamamlanmış olması gerekir. Hatırlatma dozlarını tüm yaş gruplarına öneriyoruz ama özellikle ileri yaş ve ek hastalığı olanlara ayrıca vurgu yapmak gerekiyor."'Kalabalık ve kapalı ortamlarda maske takılmalı'Kovid-19'la mücadelede her zaman bireysel önlemlerin kurtarıcı olduğunun altını çizen Turan, dünyanın hiçbir yerinde belirgin bir kısıtlamaya gitmenin söz konusu olamayacağını söyledi.Kalabalık, kapalı ortamlarda mutlaka maske takılması, enfekte olduğunu düşünen, viral semptomlar gösterenlerin kendini izole etmesi gerektiğini aktaran Turan, kişilere açık alanlarda olsalar bile mesafeye özen göstermelerini önerdi.Maske zorunluluğu yeniden gelir mi?Prof. Dr. Turan, "Koronavirüs Bilim Kurulu yakın zamanda tekrar toplanacak mı?" sorusunu, "Şu anda henüz bize bildirilen bir bilgi yok. Bilim Kurulu olarak devam eden bir süreç yaşıyoruz, toplantılarımızı sonlandırmıştık ama ihtiyaç halinde her daim toplanmaya hazırız. Bu gönüllülük esasına göre yapılan bir işti zaten, biz halen görevimizin başında devam ediyoruz. Bilim Kurulu'nun toplanması gerektiğinde bize bilgi geçilir ve bir araya geliriz. Fakat önümüzdeki günlere ilişkin şu an için bir bilgi yok." diye yanıtladı.Sonbaharda vaka sayılarının daha da artacağı ve maske zorunluluğunun tekrar gündeme gelebileceği iddialarına ilişkin de Turan, şu değerlendirmeyi yaptı:"Kişisel önlemleri kişilerin kendilerine bırakmıştık biliyorsunuz, halkımızın da bu duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Daha fazla önlem ve kısıtlama gelmemesi için bizim bunu yapıyor olmamız gerekiyor. Bu nedenle ağustos sonuna doğru, eylül başında vaka sayıları yani pozitif kişi sayısı, hastane ve yoğun bakım yükü alınan kararlarda belirleyici olacaktır. Şimdiden bununla ilgili net bir cevap vermek çok doğru olmaz. Önümüzdeki günleri takip edip göreceğiz."Mevsimsel grip vakalarında da artış yaşanıyorBilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Kovid-19 harici influenza (grip) vakalarında bir artış olup olmadığına yönelik, "Pandeminin ilk yoğun ve akut dönemlerinde kısıtlamalar olduğu ve maske kullanıldığı için diğer viral enfeksiyonlarda belirgin bir azalma olmuştu çünkü bulaş, toplumda yaygınlığı azalmıştı. Ancak son aylarda maskenin ortadan kalkması diğer viral enfeksiyonların da dolaşımda ortaya çıkmasına neden oldu." şeklinde konuştu.Hastaneye Kovid-19 şüphesiyle başvurup, tetkiklerde negatif çıkan ve mevsimsel grip semptomları gösteren kişilerin bulunduğu anlatan Turan, "Ağır mevsimsel grip semptomları gösteren, 9-10 gün devam eden ciddi halsizlik, boğaz ağrısı, yorgunluk gibi şikayetlerle bize başvuran kişiler bulunuyor. Kovid-19 harici viral enfeksiyonlar nedeniyle başvuran hastalarda da bir artış olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.Turan, mevsimsel grip geçiren kişilerin de hastalığı diğer insanlara bulaştırmamak için kendilerini izole etmeleri ve maske takmalarının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bilim kurulu, maske, türkiye’de kovid-19 salgını