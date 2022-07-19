https://tr.sputniknews.com/20220719/bogdanov-putin-iran-ziyaretinden-sonra-esadla-gorusebilir-1058867963.html

Bogdanov: Putin, İran ziyaretinden sonra Esad’la görüşebilir

Bogdanov: Putin, İran ziyaretinden sonra Esad’la görüşebilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Devlet Başkanı Putin'in İran turunun ardından Suriye lideri Esad ile görüşebileceğini belirtti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-19T11:30+0300

2022-07-19T11:30+0300

2022-07-19T11:30+0300

dünya

vladimir putin

iran

rusya

suriye

beşar esad

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran ziyaretinden sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşebileceğini söyledi.Bogdanov, “Sadece Esad’la değil, diğer liderlerle de. Suriye yönetimi ile temas kurmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz” dedi.Bogdanov, iki arasındaki telefon görüşmesinin henüz planlanmadığını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220718/cumhurbaskani-erdogan-iranda--1058851629.html

iran

rusya

suriye

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vladimir putin, iran, rusya, suriye, beşar esad