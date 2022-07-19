Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220719/bogdanov-putin-iran-ziyaretinden-sonra-esadla-gorusebilir-1058867963.html
Bogdanov: Putin, İran ziyaretinden sonra Esad’la görüşebilir
Bogdanov: Putin, İran ziyaretinden sonra Esad’la görüşebilir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Devlet Başkanı Putin'in İran turunun ardından Suriye lideri Esad ile görüşebileceğini belirtti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T11:30+0300
2022-07-19T11:30+0300
dünya
vladimir putin
iran
rusya
suriye
beşar esad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048886076_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_2f094528436aa9252ef283a99b2454bb.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran ziyaretinden sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşebileceğini söyledi.Bogdanov, “Sadece Esad’la değil, diğer liderlerle de. Suriye yönetimi ile temas kurmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz” dedi.Bogdanov, iki arasındaki telefon görüşmesinin henüz planlanmadığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220718/cumhurbaskani-erdogan-iranda--1058851629.html
iran
rusya
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048886076_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_242b3491b80b9433f13351594f349784.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, iran, rusya, suriye, beşar esad

Bogdanov: Putin, İran ziyaretinden sonra Esad’la görüşebilir

11:30 19.07.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев / Fotoğraf bankasına girPutin ile Esad Moskova'da bir araya geldi
Putin ile Esad Moskova'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2022
© Sputnik / Михаил Климентьев
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Devlet Başkanı Putin'in İran turunun ardından Suriye lideri Esad ile görüşebileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran ziyaretinden sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşebileceğini söyledi.
Bogdanov, “Sadece Esad’la değil, diğer liderlerle de. Suriye yönetimi ile temas kurmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz” dedi.
Bogdanov, iki arasındaki telefon görüşmesinin henüz planlanmadığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’da - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2022
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’da
Dün, 22:38
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала