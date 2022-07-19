https://tr.sputniknews.com/20220719/bogdanov-putin-iran-ziyaretinden-sonra-esadla-gorusebilir-1058867963.html
Bogdanov: Putin, İran ziyaretinden sonra Esad’la görüşebilir
Bogdanov: Putin, İran ziyaretinden sonra Esad’la görüşebilir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Devlet Başkanı Putin'in İran turunun ardından Suriye lideri Esad ile görüşebileceğini belirtti. 19.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-19T11:30+0300
2022-07-19T11:30+0300
2022-07-19T11:30+0300
dünya
vladimir putin
iran
rusya
suriye
beşar esad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048886076_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_2f094528436aa9252ef283a99b2454bb.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran ziyaretinden sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşebileceğini söyledi.Bogdanov, “Sadece Esad’la değil, diğer liderlerle de. Suriye yönetimi ile temas kurmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz” dedi.Bogdanov, iki arasındaki telefon görüşmesinin henüz planlanmadığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220718/cumhurbaskani-erdogan-iranda--1058851629.html
iran
rusya
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048886076_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_242b3491b80b9433f13351594f349784.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, iran, rusya, suriye, beşar esad
Bogdanov: Putin, İran ziyaretinden sonra Esad’la görüşebilir
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Devlet Başkanı Putin'in İran turunun ardından Suriye lideri Esad ile görüşebileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İran ziyaretinden sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşebileceğini söyledi.
Bogdanov, “Sadece Esad’la değil, diğer liderlerle de. Suriye yönetimi ile temas kurmaktan her zaman mutluluk duyuyoruz” dedi.
Bogdanov, iki arasındaki telefon görüşmesinin henüz planlanmadığını ifade etti.